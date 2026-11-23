Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενόψει της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, κατά την οποία τα μέλη της παράταξης. θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θα λάβει το χρίσμα για να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2028. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης βρίσκονται πλέον στην τελική φάση της προεκλογικής τους προσπάθειας, με τις επαφές με στελέχη και μέλη του κόμματος, να συνεχίζονται και τις δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ των δύο υποψηφίων, να προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η διαδικασία της 28ης Νοεμβρίου, αποτελεί μια πρωτόγνωρη εκλογική διαδικασία για τον ΔΗΣΥ, καθώς η επιλογή του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές θα γίνει απευθείας από τη βάση της παράταξης. Σχεδόν 49.000 μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, με τα δύο επιτελεία να επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στην κινητοποίηση των Συναγερμικών και στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής.

Οι κινήσεις Αβέρωφ και η επένδυση στην επαφή με τη βάση

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΔΗΣΥ για δέκα χρόνια, επιχειρεί να αξιοποιήσει την πολυετή παρουσία του στην ηγεσία της παράταξης, τις σχέσεις που διατηρεί με στελέχη και οργανώσεις, καθώς και την πολιτική εμπειρία του από την προηγούμενη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Κατά την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς του, στις 26 Οκτωβρίου, έδωσε έμφαση στη σχέση του με την παράταξη, την οποία χαρακτήρισε σπίτι και οικογένειά του. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας και θα στηρίξει τον υποψήφιο, που θα επιλέξουν τα μέλη.

Στην προεκλογική του εκστρατεία επέλεξε να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις προσωπικές επαφές με τα μέλη, στις συναντήσεις και στην κινητοποίηση των υποστηρικτών του, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Μάλιστα, έχει διαμηνύσει ότι προτεραιότητά του είναι η επικοινωνία με τη βάση και όχι οι δημόσιες συζητήσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω εσωκομματική ένταση.

Στο πλαίσιο των δημοσίων παρεμβάσεων του, πριν από την έναρξη της τελευταίας φάσης της εκστρατείας, είχε παρουσιάσει τις θέσεις του για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η τοποθέτησή του, για την ανάγκη επανεξέτασης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σε επίπεδο δημόσιας στήριξης, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στελεχών της παράταξης. Ο Χαράλαμπος Σταυρίδης, μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας Κυπριακού του κόμματος, έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να τον ψηφίσει, ενώ οι βουλευτές Νίκος Γεωργίου και Χαράλαμπος Πάζαρος έχουν επίσης εμφανιστεί στο πλευρό του κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος έχει επιλέξει να μην ανακοινώσει δημόσια προτίμηση, δηλώνοντας ότι θα στηρίξει την επιλογή της παράταξης.

Οι δημόσιες στηρίξεις στον Γιώργο Παμπορίδη

Ο Γιώργος Παμπορίδης, από την άλλη, επιχειρεί να δώσει στην υποψηφιότητά του, χαρακτηριστικά πολιτικής ανανέωσης και αλλαγής σελίδας για τον ΔΗΣΥ. Ο πρώην υπουργός Υγείας και νυν βουλευτής του κόμματος, κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, έδωσε έμφαση στην ανάγκη μιας σοβαρής και ουσιαστικής, προεκλογικής διαδικασίας.

Στη διάρκεια της εκστρατείας του, προχώρησε στην παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως το Κυπριακό, η διαφθορά, η οικονομία, το κόστος ζωής, η στέγαση και η ενέργεια. Παράλληλα, αυτοπροσδιορίστηκε ως εκπρόσωπος μιας ριζοσπαστικής Κεντροδεξιάς, επιχειρώντας να προσδώσει πολιτικό περιεχόμενο στην υποψηφιότητά του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημόσιες στηρίξεις, που έχει εξασφαλίσει. Υπέρ του έχουν ταχθεί ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, η πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος και πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, καθώς και η πρώην υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση.

Στην ίδια πλευρά βρίσκεται και ο συντονιστής του συμβουλίου παρακολούθησης κυβερνητικού έργου του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Ιωαννίδης, ο οποίος με δημόσια παρέμβασή του υποστήριξε ότι η υποψηφιότητα Παμπορίδη μπορεί να βοηθήσει την παράταξη να αποφύγει τα προβλήματα που αντιμετώπισε στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Η πιο ηχηρή, μέχρι στιγμής παρέμβαση, ήταν εκείνη του Ιωάννη Κασουλίδη. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2008, γνωστοποίησε μέσω συνέντευξής του στην «Καθημερινή» ότι θα ψηφίσει τον Γιώργο Παμπορίδη. Επικαλέστηκε τη μακρόχρονη προσωπική τους σχέση, αλλά και την εκτίμησή του για το έργο που επιτέλεσε ο πρώην υπουργός Υγείας, με ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία του ΓεΣΥ.

Η δημόσια στήριξη Κασουλίδη, προκάλεσε και την παρέμβαση του Μιχάλη Ιωαννίδη, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ενότητας, σημειώνοντας ότι αυτή δεν οικοδομείται με τη σιωπή, αλλά μέσα από επιλογές που απευθύνονται σε όλους τους Συναγερμικούς.

Οι 49.000 στην εξίσωση - Το μεγάλο στοίχημα της συμμετοχής

Πέρα από το ποιος θα επικρατήσει, ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα της εκλογικής διαδικασίας, αφορά τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν στις κάλπες. Ο ΔΗΣΥ αριθμεί περίπου 49.000 μέλη με δικαίωμα ψήφου και η προσέλευση, αναμένεται να αποτελέσει ξεχωριστό δείκτη για την ανταπόκριση της κομματικής βάσης.

Η σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία, είναι ενδεικτική. Στις εσωκομματικές εκλογές του 2023, για την ανάδειξη της ηγεσίας του κόμματος, είχαν ψηφίσει 20.734 μέλη, ποσοστό περίπου 40,9%. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή τη φορά το μεγαλύτερο διακύβευμα, καθώς πρόκειται για την επιλογή του ανθρώπου που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028, θα οδηγήσει σε αυξημένη συμμετοχή.

Η κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων μελών αποτελεί, συνεπώς, κοινό στοίχημα για τα δύο επιτελεία. Μια μαζική προσέλευση, θα προσδώσει μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στο αποτέλεσμα και ισχυρότερη εντολή, στον νικητή. Αντίθετα, μια περιορισμένη συμμετοχή. θα αφήσει ερωτήματα για τον βαθμό ενεργοποίησης της βάσης και την απήχηση της διαδικασίας στο εσωτερικό της παράταξης.

Οι κάλπες θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στην Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ στο Λονδίνο η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 4 το απόγευμα, τοπική ώρα. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε 69 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ετυμηγορία των μελών. Το Σάββατο θα αναδειχθεί ο νικητής της εσωκομματικής αναμέτρησης, αλλά θα καταγραφεί και ο βαθμός συμμετοχής των Συναγερμικών. Η επόμενη ημέρα θα βρει τον ΔΗΣΥ μπροστά στην πρόκληση να συσπειρωθεί γύρω από τον εκλεκτό της βάσης και να ξεκινήσει την προετοιμασία του, για τις προεδρικές εκλογές του 2028.