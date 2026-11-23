Μια προσεκτική ματιά στους επίσημους πίνακες του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας Κύπρου αποκαλύπτει διαφορές που αρκετοί οδηγοί ενδεχομένως δεν γνωρίζουν.

Για παράδειγμα, η παράνομη στάθμευση σε θέση ατόμων με αναπηρία τιμωρείται με υψηλότερο εξώδικο από τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ας δούμε τι ακριβώς προβλέπεται.

Καφές ή νερό στο χέρι: Πότε υπάρχει πρόστιμο;

Πολλοί οδηγοί συνηθίζουν να κρατούν έναν καφέ ή ένα μπουκάλι νερό όταν βρίσκονται στο τιμόνι. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες, η οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια λόγω άλλου αντικειμένου επισύρει εξώδικο €85 και έναν έως τρεις βαθμούς ποινής. Στα σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως αναψυκτικά, φραπέ και νερό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε γουλιά νερού αποτελεί αυτομάτως τροχαία παράβαση. Το κρίσιμο στοιχείο είναι εάν ο οδηγός κινείται με τα χέρια του απασχολημένα, κατά παράβαση των σχετικών κανονισμών.

Κινητό στο τιμόνι: Το πρόστιμο είναι μεγαλύτερο

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, με τρόπο που δεν αφήνει ελεύθερα τα χέρια, αντιμετωπίζεται αυστηρότερα. Το εξώδικο ανέρχεται σε €150, ενώ προβλέπονται και δύο έως τέσσερις βαθμοί ποινής.

Υπάρχει μάλιστα μια σημαντική λεπτομέρεια. Εάν ο ίδιος οδηγός επαναλάβει το συγκεκριμένο αδίκημα μέσα σε τρία χρόνια, το εξώδικο διπλασιάζεται και φτάνει τα €300. Έτσι, μια παράβαση που μπορεί αρχικά να στοιχίσει €150 ενδέχεται να κοστίσει τα διπλάσια σε περίπτωση επανάληψης.

Ζώνη ασφαλείας: Το ίδιο πρόστιμο με το κινητό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Στην Κύπρο, η οδήγηση χωρίς ζώνη τιμωρείται επίσης με εξώδικο €150.

Όπως και στην περίπτωση του κινητού, εάν η συγκεκριμένη παράβαση επαναληφθεί μέσα σε τρία χρόνια, το ποσό αυξάνεται στα €300. Η ζώνη ασφαλείας, ωστόσο, δεν είναι απλώς μια νομική υποχρέωση. Είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα προστασίας σε περίπτωση τροχαίας σύγκρουσης. Ακόμη και σε μικρές αποστάσεις, η χρήση της μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Παράνομη στάθμευση: Πότε πληρώνεις περισσότερα από το κινητό;

Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συγκρίσεις. Ένας οδηγός που σταθμεύει παράνομα πάνω σε πεζοδρόμιο αντιμετωπίζει εξώδικο €100.

Εάν αφήσει το αυτοκίνητό του σε μικρή απόσταση από διάβαση πεζών ή στάση λεωφορείου, το πρόστιμο ανεβαίνει στα €150. Όμως, η παράνομη στάθμευση σε χώρο που προορίζεται για άτομα με αναπηρία επισύρει εξώδικο €300.

Δηλαδή, το συγκεκριμένο πρόστιμο είναι διπλάσιο από εκείνο που προβλέπεται για την πρώτη παράβαση χρήσης κινητού στο τιμόνι.

Η διαφορά έχει και κοινωνική διάσταση. Μια θέση στάθμευσης ΑμεΑ δεν είναι απλώς ένας κενός χώρος. Για ορισμένους συνανθρώπους μας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε να μπορούν να μετακινηθούν, να εργαστούν ή να εξυπηρετηθούν.

Ποια παράβαση κοστίζει περισσότερο;

Σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Και το κράνος; Ακόμη μία διαφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μη χρήση προστατευτικού κράνους από μοτοσικλετιστή τιμωρείται με εξώδικο €200.

Εάν η παράβαση επαναληφθεί μέσα σε τρία χρόνια, το πρόστιμο φτάνει τα €400. Πρόκειται για υψηλότερο ποσό από το αρχικό εξώδικο για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Η διαφορετική μεταχείριση των παραβάσεων αποτυπώνει τις νομοθετικές επιλογές για την προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου.

Το πρόστιμο δεν είναι η μοναδική συνέπεια

Ένα στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλέπουν οι οδηγοί είναι ότι ορισμένες παραβάσεις συνοδεύονται και από βαθμούς ποινής.

Επομένως, το συνολικό κόστος μιας παράβασης δεν περιορίζεται πάντοτε στο χρηματικό ποσό που θα κληθεί κάποιος να πληρώσει. Η επανάληψη παραβάσεων και η συσσώρευση βαθμών μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα για την άδεια οδήγησης.

Τι πρέπει να θυμούνται οι οδηγοί

Αν και οι διαφορές στα πρόστιμα προκαλούν έκπληξη, το σημαντικότερο δεν είναι ποια παράβαση κοστίζει €85 και ποια €300. Πίσω από κάθε πρόνοια βρίσκεται μια συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δυνατότητα μετακίνησης άλλων ανθρώπων.

Ένα κινητό μπορεί να αποσπάσει την προσοχή, η απουσία ζώνης να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και ένα παράνομα σταθμευμένο όχημα να εμποδίσει έναν άνθρωπο να κινηθεί με ασφάλεια.

Οι οδηγοί καλούνται, λοιπόν, να γνωρίζουν τους κανόνες όχι μόνο για να αποφύγουν ένα πρόστιμο, αλλά κυρίως για να προστατεύσουν τους ίδιους και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.