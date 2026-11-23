Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα ρολόι χειρός και ένα μικρό πλαστικό κουτί το οποίο περιείχε 130 πέτρες που μοιάζουν με διαμαντάκια.

Ο 29χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την κατοχή τους και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Από περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι αυτός διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.