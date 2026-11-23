Ζούμε στην εποχή, όπου το κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων περνάει σε έναν μεγάλο βαθμό «κρίση». Το φλερτ έχει χάσει την αυθεντικότητά του και όλα κινούνται κάπως μηχανικά μέσα στον digital κόσμο, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δυσκολεύεται να κάνει σχέση, ένα άλλο απλώς αδιαφορεί γι’ αυτόν τον τομέα, προστατεύοντας τον ψυχικό κόσμο του, ενώ – ευτυχώς – υπάρχουν και εκείνοι που κόντρα σε όλα τα δεδομένα της εποχής, παραμένουν ενωμένοι και χαρούμενοι μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

Όπως επισημαίνουν ψυχολόγοι και ειδικοί, ένα από τα σημαντικότερα βήματα για να ευδοκιμήσει μια σχέση – οποιουδήποτε είδους – είναι η τοποθέτηση ορίων. Όχι, δύο σύντροφοι, φίλοι, εραστές, αδέρφια δεν είναι εχθροί, απλώς είναι σημαντικό ο ένας να σέβεται τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τον χώρο του άλλου – όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά. Και μπορεί στη θεωρία να ακούγεται εύκολο, ωστόσο η επιβολή ορίων δεν είναι πάντα απλή. Αυτό αποτελεί και ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ατόμων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι τα όρια και φροντίζουν από πολύ νωρίς να θέτουν διαχωριστικές γραμμές. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη σύμβουλο σχέσεων Sabrina Zohar, υπάρχουν τρία αδιαπραγμάτευτα όρια που μπορούν να βοηθήσουν κάθε σχέση να πετύχει.

3 σημαντικά όρια που, αν τεθούν από νωρίς σε μια σχέση, μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία της

Οριστικό τέλος με το παρελθόν

Στην ελληνική πραγματικότητα, όπου οι κύκλοι είναι μικροί και τα μπερδέματα συχνά, το να ξεκινάει κάποιος μια γνωριμία χωρίς να έχει κλείσει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν είναι καταστροφικό. Τα άτομα με υψηλό EQ δεν γίνονται ο «ενδιάμεσος σταθμός» ή ο θεραπευτής κανενός. Όπως τονίζει η Sabrina Zohar, απαιτείται η ουσιαστική επεξεργασία του χωρισμού και η αποδοχή των μαθημάτων του. Αν κάποιος δεν έχει κάνει πραγματικό χώρο στη ζωή του για κάτι νέο, δεν είναι έτοιμος να βγει ραντεβού. Το όριο εδώ είναι ξεκάθαρο: πλήρης συναισθηματική διαθεσιμότητα από την πρώτη στιγμή.

Δέσμευση για προσωπική εξέλιξη

Σήμερα, που όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα στρέφονται στην ψυχοθεραπεία και την αυτοβελτίωση, η συναισθηματική στασιμότητα αποτελεί σοβαρό red flag. Το να προσπαθείς εσύ να εξελιχθείς, ενώ ο άνθρωπος δίπλα σου μένει στάσιμος ή αρνείται να δει τα λάθη του, δημιουργεί γρήγορα χάσμα. Όταν οι ρυθμοί εξέλιξης διαφέρουν, η ματαίωση και η μοναξιά μέσα στη σχέση είναι αναπόφευκτες. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη αναζητούν συντρόφους που θέλουν να εξελίσσονται μαζί τους.

Απόλυτος σεβασμός στο «όχι»

Το πιο ξεκάθαρο δείγμα ωριμότητας στις μέρες μας είναι ο τρόπος που αντιδρά κάποιος όταν ακούει «όχι». Στην καθημερινότητα του φλερτ, αυτό φαίνεται από απλά πράγματα: αν θα σεβαστεί την άρνησή σου για ένα καθυστερημένο ποτό ή αν θα σε πιέσει όταν εκφράσεις μια δυσφορία. Αν ο άλλος αποδεχτεί την επιλογή σου χωρίς να σου δημιουργήσει ενοχές ή ένταση, δείχνει ουσιαστικό σεβασμό. Το να λες «προτιμώ να συναντηθούμε άλλη ώρα» και ο απέναντί σου να το δέχεται με ευελιξία, αποτελεί την πιο υγιή ένδειξη ότι αυτή η γνωριμία έχει μέλλον.