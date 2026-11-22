Ορισμένα έχουν προκαλέσει θεωρίες συνωμοσίας και εικασίες για εξωγήινους πολιτισμούς, άλλα συνδέονται με την αρχαιολογία και την ιστορία, ενώ υπάρχουν και εκείνα που εξακολουθούν να μην έχουν μια απολύτως ξεκάθαρη εξήγηση.

1. Τα γεωγλυφικά της στέπας, Καζακστάν

Τα Γεωγλυφικά της Στέπας αποτελούν μια σειρά από χωματουργικές κατασκευές στην περιοχή της Κοιλάδας Τουργκάι, στο βόρειο Καζακστάν. Υπάρχουν τουλάχιστον 260 τέτοια έργα. Wikipedia Commons/Google

Το 2007, ο οικονομολόγος Ντμίτρι Ντέι (Dmitriy Dey), από το Καζακστάν, αναζητούσε αρχαίες πυραμίδες μέσω του Google Earth, όταν εντόπισε κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα τεράστιο τετράγωνο σχηματισμένο στο έδαφος της περιοχής Τουργκάι. Οι υπερυψωμένοι χωμάτινοι σχηματισμοί εκτείνονταν σε εκατοντάδες μέτρα και ήταν σχεδόν αδύνατο να γίνουν αντιληπτοί από κάποιον που βρισκόταν στο ίδιο το τοπίο.

Η περαιτέρω εξερεύνηση αποκάλυψε περισσότερα από 200 γεωμετρικά σχήματα, ανάμεσά τους σταυρούς, κύκλους, γραμμές και τετράγωνα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά είναι το τετράγωνο Ουστογκάι (Ushtogay Square), οι διαστάσεις του οποίου είναι τόσο μεγάλες ώστε η συνολική του μορφή γίνεται αντιληπτή κυρίως από ψηλά.

Η αρχική θεωρία ότι τα σχήματα δημιουργήθηκαν από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες της Λίθινης Εποχής δεν επιβεβαιώθηκε από τις μεταγενέστερες χρονολογήσεις. Ορισμένα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι κατασκευές είναι νεότερες και ενδέχεται να ανάγονται στην πρώτη χιλιετία π.Χ.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική εξήγηση για τη χρήση τους. Έχουν διατυπωθεί υποθέσεις ότι σχετίζονταν με την παρατήρηση των άστρων, την οριοθέτηση εδαφών ή τελετουργικές πρακτικές. Το 2020, η NASA διέθεσε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης στους αρχαιολόγους, προκειμένου να διευκολύνει τη μελέτη αυτών των ασυνήθιστων κατασκευών.

2. Το πεντάκτινο αστέρι του Λισακόφσκ, Καζακστάν

Το πεντάκτινο αστέρι στο Καζακστάν. Google

Στα περίχωρα της μικρής μεταλλευτικής πόλης Λισακόφσκ, κοντά στον ποταμό Τομπόλ, βρίσκεται ένας τεράστιος σχηματισμός που μοιάζει με πεντάγραμμο μέσα σε κύκλο. Η εικόνα του, όταν παρατηρείται από δορυφόρο, έχει τροφοδοτήσει διαδικτυακές συζητήσεις και θεωρίες συνωμοσίας, με ορισμένους να τον συνδέουν ακόμη και με σατανιστικές τελετουργίες.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, φαίνεται να είναι πολύ πιο πεζή. Η επικρατέστερη εξήγηση είναι ότι πρόκειται για τα απομεινάρια ενός πάρκου της σοβιετικής περιόδου, σχεδιασμένου έτσι ώστε να σχηματίζει το χαρακτηριστικό πεντάκτινο αστέρι που αποτελούσε σύμβολο της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο σχηματισμός πιθανότατα αποτελούσε μέρος ενός δημόσιου χώρου αναψυχής, σχεδιασμένου για τους κατοίκους της περιοχής. Ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μια εικόνα από ψηλά μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακές ερμηνείες, όταν δεν γνωρίζουμε την ιστορία πίσω από αυτό που βλέπουμε.

3. Η Δομή Ρισάτ, Μαυριτανία

Εικόνα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, 17 Δεκεμβρίου 2011. Wikipedia Commons

Γνωστή και ως «Μάτι της Σαχάρας», η Δομή Ρισάτ είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς στον πλανήτη. Με διάμετρο περίπου 40 χιλιομέτρων, βρίσκεται στην έρημο της Μαυριτανίας και η κυκλική της μορφή θυμίζει τεράστια ίριδα ματιού ή στροβιλισμό στην επιφάνεια της Γης.

Η ιδιαιτερότητά της ήταν τέτοια ώστε οι πρώτοι αστροναύτες τη χρησιμοποιούσαν ως χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς κατά την παρατήρηση της Γης από το διάστημα. Αρχικά, μάλιστα, είχε διατυπωθεί η υπόθεση ότι επρόκειτο για κρατήρα που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση αστεροειδούς.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, κατέληξαν σε διαφορετική εξήγηση. Η δομή θεωρείται ένας ανυψωμένος γεωλογικός θόλος, τα πετρώματα του οποίου διαβρώθηκαν σταδιακά επί εκατομμύρια χρόνια. Επειδή τα διαφορετικά πετρώματα παρουσιάζουν διαφορετική αντοχή στη διάβρωση, δημιουργήθηκαν οι ομόκεντροι κύκλοι που χαρακτηρίζουν το τοπίο.

Ο εντυπωσιακός σχηματισμός έχει τροφοδοτήσει και θεωρίες για τη χαμένη Ατλαντίδα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η μορφή και το μέγεθός του θυμίζουν την περιγραφή της μυθικής πόλης από τον Πλάτωνα, με τους ομόκεντρους κύκλους στεριάς και νερού. Η γεωλογική του σύσταση, ωστόσο, δεν υποστηρίζει αυτή την εκδοχή.

4. Τα γεωμετρικά σχέδια στην έρημο Γκόμπι, Κίνα

Ένας παράξενος ζιγκ-ζαγκ σχηματισμός στην έρημο Γκόμπι, στην Κίνα. Συντεταγμένες: 40.452107, 93.742118. Google

Το 2011, χρήστες που εξερευνούσαν δορυφορικές εικόνες εντόπισαν στην έρημο Γκόμπι, στην επαρχία Γκανσού της Κίνας, έναν τεράστιο γεωμετρικό σχηματισμό. Λευκές γραμμές σχημάτιζαν ένα περίπλοκο πλέγμα, που από ψηλά θύμιζε γιγαντιαίο μικροτσίπ και εκτεινόταν σε μεγάλη απόσταση μέσα στην έρημο.

Η ανακάλυψη προκάλεσε πλήθος εικασιών στο διαδίκτυο. Κάποιοι μίλησαν για εξωγήινες εγκαταστάσεις, άλλοι για μυστικές στρατιωτικές βάσεις ή διαδρόμους προσγείωσης. Η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι οι συγκεκριμένες κατασκευές χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση κινεζικών κατασκοπευτικών δορυφόρων.

Ωστόσο, άλλοι σχηματισμοί που έχουν εντοπιστεί στην ίδια ευρύτερη περιοχή έχουν προκαλέσει μεγαλύτερο προβληματισμό. Δορυφορικές εικόνες φέρονται να αποκαλύπτουν ομοιώματα στρατιωτικών στόχων, μεταξύ των οποίων αμερικανικά αεροπλανοφόρα, αλλά και αναπαραστάσεις περιοχών της Ταϊπέι, πρωτεύουσας της Ταϊβάν.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν τροφοδοτήσει συζητήσεις για το κατά πόσο η Κίνα χρησιμοποιεί την έρημο για την προσομοίωση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τοποθεσίες της λίστας, εδώ το μυστήριο συνδέεται λιγότερο με την αρχαιολογία και περισσότερο με τις σύγχρονες γεωπολιτικές ισορροπίες.

5. Ο Φύλακας των Badlands, Καναδάς

Στη νοτιοανατολική Αλμπέρτα του Καναδά, η διάβρωση των αργιλικών λόφων έχει δημιουργήσει έναν σχηματισμό που μοιάζει εντυπωσιακά με ανθρώπινο πρόσωπο. Τα χαρακτηριστικά του είναι τόσο ευδιάκριτα στις δορυφορικές εικόνες, ώστε διακρίνονται το μέτωπο, η μύτη, τα χείλη και ένα περίγραμμα που θυμίζει παραδοσιακή ιθαγενική ενδυμασία με φτερωτό κάλυμμα κεφαλής.

Ο σχηματισμός έγινε γνωστός το 2005 και απέκτησε το όνομα «Badlands Guardian», δηλαδή «Φύλακας των Badlands». Δεν πρόκειται, φυσικά, για ανθρώπινη κατασκευή, αλλά για ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο που προέκυψε από τη διάβρωση του εδάφους.

Η εικόνα του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της παρειδωλίας, της ανθρώπινης τάσης να αναγνωρίζουμε γνώριμα σχήματα, κυρίως πρόσωπα, σε τυχαίους σχηματισμούς. Το ίδιο φαινόμενο μάς κάνει να βλέπουμε πρόσωπα στα σύννεφα ή μορφές σε βράχους και αντικείμενα της καθημερινότητας.

Σε αυτή την περίπτωση, η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα που μπορεί κανείς να εντοπίσει μέσα από το Google Maps, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Από τα αινιγματικά γεωγλυφικά του Καζακστάν μέχρι το φυσικό πρόσωπο στον Καναδά, οι πέντε αυτές τοποθεσίες υπενθυμίζουν ότι η δορυφορική παρατήρηση μπορεί να αποκαλύψει εικόνες που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς κοιτάζοντας απλώς τον ορίζοντα. Και παρότι ορισμένα μυστήρια παραμένουν ανοιχτά, συχνά η πραγματική ιστορία πίσω από αυτά είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από τις θεωρίες που γεννούν.