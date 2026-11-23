Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για τις 16 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις από τους κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, ενώ υπόδικος παραμένει ο 22χρονος ΣΥΟΠ, ο οποίος αντιμετωπίζει και κατηγορία για την απόπειρα φόνου γνωστού επιχειρηματία.

Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε κατά τη σημερινή διαδικασία την αναβολή της διαδικασίας για να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης επιπλέον μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δικάσιμο είχε αποφασιστεί να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους. Πρόκειται για 42χρονο και δύο 29χρονους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των οποίων είχαν φέρει ένσταση στην κράτησή τους.

Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι και διατάχθηκε όπως έκαστος υπογράψει εγγύηση €30.000 με αξιόχρεους εγγυητές, να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και να παρουσιάζονται 3 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Επιπρόσθετα τα ονόματά τους τοποθετήθηκαν στο στοπ λιστ.

Ως υπόδικος παραμένει μόνο ο 22χρονος ΣΥΟΠ, ο οποίος κατηγορείται και για την απόπειρα φόνου επιχειρηματία, ενώ σε προηγούμενη δικάσιμο είχε απαλλαχθεί 32χρονος, λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι δύο 29χρονοι μία επιπρόσθετη για συνδρομή σε νομιμοποίηση εσόδων.

Σε προηγούμενη δικάσιμο οι κατηγορούμενοι απάντησαν πως δεν παραδέχονται ενοχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου 2026 από την Αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και στις Κεντρικές Φυλακές.

ΚΥΠΕ