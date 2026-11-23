Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Alpha, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την έκθεση γεγονότων που ζητήθηκε για το περιστατικό, προκύπτει πως ο αρμόδιος ιατροδικαστής ενήργησε στη βάση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να παραγνωριστεί η σοβαρότητα και η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης, δεδομένου ότι πρόκειται για τον θάνατο ενός 17χρονου κοριτσιού.

Όπως εξήγησε, μεταξύ της Αστυνομίας και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας υπάρχουν συμφωνημένα πρωτόκολλα και διαδικασίες, τα οποία, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται να τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η κ. Κωνσταντίνου ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η τήρηση των διαδικασιών δεν αναιρεί τις ιδιαίτερες συνθήκες της τραγωδίας που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Την ίδια ώρα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, τους τελευταίους μήνες, συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με στόχο την αναδιάρθρωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ίδια, οι σχετικές διεργασίες προχωρούν και αναμένεται σύντομα να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.