Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τροχαίο με επτά οχήματα μετά την έξοδο των Λυμπιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τα οχήματα έχουν μετακινηθεί στο πλάι του δρόμου.

Από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο επικρατεί τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση.