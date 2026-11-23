Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν αρχικά ενώ αργότερα αποδόθηκαν στην επιβάτιδα, αφού κατέβαλε ποσό ύψους €10.941 ευρώ για τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, ενώ έγινε αποδεκτό αίτημά της για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος με καταβολή επιπρόσθετου ποσού ύψους €4.374 ευρώ.