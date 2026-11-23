Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καταγράφεται ανοδική τάση στις νοσοκομειακές εισαγωγές ασθενών με γρίπη, μία εξέλιξη που υπενθυμίζει την ανάγκη για προσοχή καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών.

Όταν ένα μέλος της οικογένειας επιστρέφει στο σπίτι με πυρετό, βήχα, πονόλαιμο και καταβολή, η καθημερινότητα αλλάζει. Ακόμη περισσότερο όταν αρρωσταίνουν διαδοχικά και άλλα μέλη του νοικοκυριού. Η στενή επαφή, η κοινή χρήση χώρων και η πολύωρη παραμονή σε κλειστά δωμάτια διευκολύνουν τη μετάδοση των ιών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ορισμένες απλές συνήθειες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο να αρρωστήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής και προστασίας μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο μετάδοσης των αναπνευστικών ιών μέσα στο σπίτι. Από το συχνό πλύσιμο των χεριών και τον καλό αερισμό των χώρων μέχρι τη χρήση μάσκας και τον εμβολιασμό, υπάρχουν έξι απλοί τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της οικογένειας.

Περιορίστε τη στενή επαφή με τον ασθενή

Η πρώτη κίνηση είναι να περιοριστεί, όσο είναι εφικτό, η επαφή με το άτομο που νοσεί. Ιδανικά, ο ασθενής θα πρέπει να παραμένει σε ξεχωριστό δωμάτιο, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζει πυρετό, βήχα ή άλλα έντονα συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης. Οι ιοί της γρίπης μεταδίδονται κυρίως μέσω αναπνευστικών σωματιδίων που απελευθερώνονται κατά την αναπνοή, την ομιλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι αγκαλιές, τα φιλιά και η παρατεταμένη παραμονή σε κοντινή απόσταση. Καλό είναι επίσης ο ασθενής να χρησιμοποιεί τη δική του πετσέτα, ποτήρι και προσωπικά αντικείμενα, χωρίς να τα μοιράζεται με τους υπόλοιπους.

Πλένετε συχνά και σωστά τα χέρια σας

Το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών παραμένει ένα από τα βασικότερα μέτρα ατομικής υγιεινής. Χρησιμοποιήστε νερό και σαπούνι και τρίψτε τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ιδιαίτερα μετά την επαφή με τον ασθενή, με χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα ή με αντικείμενα που έχει αγγίξει. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε νερό και σαπούνι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντισηπτικό χεριών με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 60%. Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγετε να αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας με άπλυτα χέρια.

Φορέστε μάσκα όταν βρίσκεστε κοντά στον άρρωστο

Η χρήση μάσκας μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση των αναπνευστικών ιών, ιδιαίτερα όταν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η στενή επαφή. Η προστασία είναι μεγαλύτερη όταν φορά μάσκα τόσο το άτομο που νοσεί όσο και εκείνο που το φροντίζει, εφόσον μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Μια καλά εφαρμοσμένη μάσκα υψηλής προστασίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν στο σπίτι ζουν ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα ή άλλοι άνθρωποι που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Καθαρίζετε τις επιφάνειες που αγγίζετε συχνά

Πόμολα, διακόπτες φωτισμού, τηλεχειριστήρια, βρύσες, κινητά τηλέφωνα και επιφάνειες της κουζίνας χρησιμοποιούνται καθημερινά από όλα τα μέλη της οικογένειας. Ο τακτικός καθαρισμός τους συμβάλλει στη μείωση της πιθανότητας μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών μέσω των χεριών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο μπάνιο, εφόσον χρησιμοποιείται από όλους. Φροντίστε να αερίζεται επαρκώς, να καθαρίζονται οι επιφάνειες συχνής επαφής και να μη χρησιμοποιούνται κοινές πετσέτες. Για τις περισσότερες επιφάνειες αρκεί ο τακτικός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, ενώ η απολύμανση μπορεί να είναι χρήσιμη όταν υπάρχει άρρωστο άτομο στο σπίτι.

Αερίζετε καθημερινά τα δωμάτια

Η παραμονή πολλών ανθρώπων σε κλειστούς χώρους, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, διευκολύνει τη διασπορά των αναπνευστικών ιών. Ο καλός αερισμός συμβάλλει στην απομάκρυνση των αιωρούμενων αναπνευστικών σωματιδίων και στη μείωση της συγκέντρωσής τους στον εσωτερικό αέρα. Ανοίγετε τα παράθυρα τακτικά, ακόμη και για σύντομα διαστήματα όταν κάνει πολύ κρύο, επιδιώκοντας την ανανέωση του αέρα χωρίς να εκτίθενται οι ένοικοι σε δυσάρεστα χαμηλές θερμοκρασίες. Σε χώρους όπου ο φυσικός αερισμός είναι περιορισμένος, ένας κατάλληλος καθαριστής αέρα με φίλτρο HEPA μπορεί να προσφέρει πρόσθετη προστασία.

Μην αμελείτε τον αντιγριπικό εμβολιασμό

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης της γρίπης και κυρίως των σοβαρών επιπλοκών της. Το γεγονός ότι κάποιο μέλος της οικογένειας έχει ήδη αρρωστήσει δεν σημαίνει ότι ο εμβολιασμός των υπόλοιπων μελών δεν έχει αξία. Η προστασία αναπτύσσεται σταδιακά, συνήθως μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες, επομένως το εμβόλιο δεν μπορεί να αποτρέψει άμεσα μια λοίμωξη μετά από πρόσφατη έκθεση στον ιό. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέτρο προστασίας για το υπόλοιπο της περιόδου κυκλοφορίας της γρίπης.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχουν οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και όσοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

Τέλος, η επαρκής ξεκούραση, ο ποιοτικός ύπνος και η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Κανένα μέτρο από μόνο του δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα κολλήσουμε μια ίωση. Ο συνδυασμός, όμως, των κατάλληλων προφυλάξεων μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο μετάδοσης μέσα στο σπίτι.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr