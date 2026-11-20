Αυτό διαπιστώνει νέα αμερικανική μελέτη, αναδεικνύοντας τη σημασία μιας πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης, ιδιαίτερα σε μία εποχή που οι θεραπευτικές δυνατότητες για τη νόσο Αλτσχάιμερ διευρύνονται.

Τα ευρήματα τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Neurology Open Access είναι αποκαλυπτικά: Από τους συμμετέχοντες στους οποίους το σύντομο τεστ γνωστικών λειτουργιών MoCA δεν εντόπισε προβλήματα, το 40% διαπιστώθηκε ότι είχε ήπια γνωστική διαταραχή και σχεδόν το 9% άνοια, έπειτα από μια πιο αναλυτική εξέταση διάρκειας μίας ώρας

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Chobanian & Avedisian του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και βασίστηκε σε στοιχεία 1.858 βετεράνων που εξετάστηκαν σε κλινική μνήμης του αμερικανικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης βετεράνων, μεταξύ 2017 και 2025.

Γιατί δεν αρκούν πάντα τα σύντομα τεστ μνήμης

Οι ερευνητές συνέκριναν την αποτελεσματικότητα των σύντομων δοκιμασιών, όπως το γνωστό Montreal Cognitive Assessment (MoCA), με μια πιο ολοκληρωμένη νευροσυμπεριφορική αξιολόγηση διάρκειας περίπου 60 λεπτών, γνωστή ως Neurobehavioral Status Examination (NBSE).

Διαπίστωσαν ότι, παρότι τα σύντομα τεστ παραμένουν χρήσιμα για τον αρχικό έλεγχο, δεν καταφέρνουν πάντα να αναγνωρίσουν τις πρώιμες αλλαγές στη μνήμη, τη σκέψη και τις καθημερινές λειτουργίες.

«Τα σύντομα, παραδοσιακά τεστ εξακολουθούν να είναι χρήσιμα, αλλά μπορεί να παραβλέπουν ορισμένα σημαντικά προβλήματα. Όταν κάποιος παρατηρεί αλλαγές στη μνήμη ή στην ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις καθημερινές δραστηριότητες, μια πιο ολοκληρωμένη εξέταση διάρκειας μίας ώρας μπορεί να προσφέρει σαφέστερη εικόνα και να καθοδηγήσει τα επόμενα βήματα», εξηγεί ο Brandon Frank, επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Το 30% εμφάνιζε συμπτώματα κατάθλιψης ή άγχους

Η αξία της εξέτασης δεν περιορίστηκε στον εντοπισμό γνωστικών διαταραχών. Η αξιολόγηση της ψυχικής διάθεσης, που περιλαμβάνεται στο NBSE, αποκάλυψε προηγουμένως μη αναγνωρισμένα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους σε περίπου τρεις στους δέκα ασθενείς.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα, καθώς η ψυχική υγεία συνδέεται στενά με τη γνωστική λειτουργία και συμπτώματα όπως η δυσκολία συγκέντρωσης ή τα προβλήματα μνήμης δεν οφείλονται απαραίτητα σε νευροεκφυλιστική νόσο.

Η πιο ολοκληρωμένη εξέταση μπορεί, επομένως, να βοηθήσει τους γιατρούς να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης του ασθενούς και να αποφασίσουν εάν χρειάζονται περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις.

Έγκαιρη διάγνωση στην εποχή των νέων θεραπειών

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη αναγνώριση των γνωστικών διαταραχών γίνεται ολοένα πιο επιτακτική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλούνται οι ερευνητές, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με άνοια παγκοσμίως αναμένεται να φτάσει περίπου τα 153 εκατομμύρια έως το 2050.

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη νέων θεραπειών για τη νόσο Αλτσχάιμερ, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν το β-αμυλοειδές, ενισχύει τη σημασία της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης, καθώς οι συγκεκριμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις απευθύνονται σε επιλεγμένους ασθενείς σε πρώιμα στάδια της νόσου.

«Η μελέτη μας έδειξε ότι μια νευροσυμπεριφορική εξέταση διάρκειας μίας ώρας μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να αποφασίσουν εάν ένας ασθενής χρειάζεται πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως απεικονιστικό έλεγχο του εγκεφάλου ή πλήρη νευροψυχολογική αξιολόγηση», επισημαίνει ο Brandon Frank, ο οποίος εργάζεται επίσης ως νευροψυχολόγος στο VA Boston Healthcare System.

Η εξέταση μπορεί να γίνει ακόμη και τηλεφωνικά

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι η αξιολόγηση μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ασθενούς. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εξέταση μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική και να πραγματοποιείται διά ζώσης, μέσω βιντεοκλήσης ή ακόμη και τηλεφωνικά. Η δυνατότητα εξ αποστάσεως αξιολόγησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες και ασθενείς που κατοικούν μακριά από εξειδικευμένες μονάδες μνήμης.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι η εξέταση δεν υποκαθιστά την πλήρη νευροψυχολογική διερεύνηση ούτε επιβεβαιώνει από μόνη της τη νόσο Αλτσχάιμερ. Μπορεί όμως να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο ενδιάμεσο διαγνωστικό βήμα, βοηθώντας τους γιατρούς να εντοπίσουν ποιοι ασθενείς χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Neurology Open Access και υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των γνωστικών διαταραχών δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη νέων διαγνωστικών τεχνολογιών, αλλά και από την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κλινικών εργαλείων.

Πηγή: ygeiamou.gr