Η τεχνολογία παραμένει σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας, της συνηθέστερης μορφής φαλάκρας στους άνδρες.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, με τους επιστήμονες να παρουσιάζουν μια μέθοδο που συνδυάζει ηλεκτρική διέγερση των θυλάκων της τρίχας και χορήγηση θεραπευτικών ουσιών. Η χτένα διαθέτει ειδικά ηλεκτρονικά δόντια με ηλεκτρόδια διαφορετικού ύψους και ενσωματωμένα μόρια που μεταφέρουν φαρμακευτικές ουσίες. Κατά τη χρήση της, δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή των θυλάκων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των μαλλιών.

Σχεδόν 100% αποκατάσταση της τριχοφυΐας στα πειραματόζωα

Στις δοκιμές που πραγματοποίησαν οι ερευνητές, η νέα συσκευή συγκρίθηκε με τη μινοξιδίλη, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιείται σε γνωστές θεραπείες κατά της τριχόπτωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλεκτρονική χτένα πέτυχε σχεδόν 100% αποκατάσταση της τριχοφυΐας μέσα σ’ έναν μήνα, έναντι περίπου 70% με τη συμβατική τοπική θεραπεία μινοξιδίλης, στο πειραματικό μοντέλο ανδρογενετικής αλωπεκίας σε ποντίκια.

«Το σύστημα αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης της τριχοφυΐας σε μοντέλο ανδρογενετικής αλωπεκίας σε ποντίκια, βελτιώνοντας το αποτέλεσμα από περίπου 70% σε σχεδόν 100% μέσα σε έναν μήνα, σε σύγκριση με τη συμβατική τοπική θεραπεία μινοξιδίλης», αναφέρουν οι επιστήμονες στη μελέτη τους.

Η ανδρογενετική αλωπεκία αποτελεί ένα ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα, καθώς εκτιμάται ότι έως και το 80% των ανδρών αντιμετωπίζει κάποια μορφή της κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πέρα από την απώλεια των μαλλιών, η κατάσταση μπορεί να έχει ψυχολογικές επιπτώσεις και να επηρεάσει την ποιότητα ζωής. Παρά τη μεγάλη συχνότητά της, οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν σχετικά περιορισμένες.

Η μινοξιδίλη μπορεί να επιβραδύνει την τριχόπτωση και να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων μαλλιών, αλλά η αποτελεσματικότητά της διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται έως και 1 χρόνος για να εμφανιστούν αποτελέσματα, ενώ η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται για να διατηρούνται τα οφέλη της. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ορισμένοι χρήστες έχουν αναφέρει συχνότερους πονοκεφάλους.

Μια άλλη διαδεδομένη θεραπεία είναι η φιναστερίδη, η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική κυρίως στα πρώτα στάδια της φαλάκρας. Ωστόσο, στις πιθανές παρενέργειές της περιλαμβάνονται η στυτική δυσλειτουργία και η κατάθλιψη.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί επίσης η δημοτικότητα της μεταμόσχευσης μαλλιών, κατά την οποία μεταφέρονται θύλακες από περιοχές του κεφαλιού που δεν επηρεάζονται εύκολα από την τριχόπτωση, όπως το πίσω και τα πλαϊνά μέρη, προς τις περιοχές όπου υπάρχει αραίωση. Αν και αποτελεσματική, η διαδικασία μπορεί να είναι επεμβατική, επώδυνη και δαπανηρή.

Τι απομένει πριν δοκιμαστεί σε ανθρώπους

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των πειραμάτων, δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις ότι η ηλεκτρονική χτένα θα είναι αποτελεσματική και στους ανθρώπους. Οι δοκιμές σε ποντίκια αποτελούν ένα πρώτο στάδιο αξιολόγησης μιας νέας θεραπείας, αλλά δεν εγγυώνται ότι τα ίδια αποτελέσματα θα επαναληφθούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι ερευνητές θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν πρόσθετες δοκιμές πριν προχωρήσουν σε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η τεχνολογία είναι ασφαλής και εάν πράγματι μπορεί να αντιμετωπίσει την ανδρογενετική αλωπεκία. Επομένως, η νέα χτένα αποτελεί προς το παρόν μια υποσχόμενη πειραματική προσέγγιση και όχι διαθέσιμη θεραπεία για τη φαλάκρα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr