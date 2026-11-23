Τα εννέα Χριστουγεννιάτικα Χωριά άνοιξαν επίσημα τις πύλες τους το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, με τους διοργανωτές να έχουν ετοιμάσει προγράμματα που συνδυάζουν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με την παράδοση και τη φιλοξενία της κυπριακής υπαίθρου.

Φώτα, μουσική και χριστουγεννιάτικες γεύσεις

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκονται οι γιορτινοί στολισμοί, τα ξύλινα σπιτάκια με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα, καθώς και οι δραστηριότητες που απευθύνονται σε οικογένειες και παιδιά.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μουσικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εργαστήρια χειροτεχνίας και γαστρονομίας, αλλά και δράσεις που δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις παραδόσεις και τις ομορφιές κάθε περιοχής.

Ιδιαίτερη θέση έχουν οι τοπικές γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα, με τις κοινότητες να αξιοποιούν τον θεσμό για να αναδείξουν τη δική τους ταυτότητα.

Εννέα χωριά στο επίκεντρο των Χριστουγέννων

Στον φετινό θεσμό συμμετέχουν ο Αγρός, η Δερύνεια, το Φικάρδου, η Κακοπετριά, ο Καλοπαναγιώτης, η Κυπερούντα, τα Λεύκαρα, η Λόφου και ο Στατός – Άγιος Φώτιος.

Κάθε χωριό παρουσιάζει το δικό του εορταστικό πρόγραμμα, δίνοντας στους επισκέπτες διαφορετικές επιλογές για χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις.

Στον Στατό – Άγιο Φώτιο, για παράδειγμα, ο θεσμός πραγματοποιείται με την ονομασία «Το Αμπελοχώρι του Άη Βασίλη», αναδεικνύοντας την αμπελοκαλλιέργεια, την τοπική γαστρονομία και τις παραδόσεις της κοινότητας.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 6 Ιανουαρίου

Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά θα συνεχίσουν να υποδέχονται επισκέπτες μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, προσφέροντας παράλληλα μια ευκαιρία ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η φετινή διοργάνωση δίνει και πάλι την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συνδυάσουν μια εξόρμηση στην ύπαιθρο με τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Δείτε βίντεο από τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά: