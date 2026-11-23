Genikes Insurance introduces the enhanced MyGenikes App, the application that brings insurance into the modern age and transforms it into a simple, seamless, and fully personalized experience. With a modern design and smart features, the new app puts customers in control, wherever they are and whenever they need it most.

Through a user-friendly and intuitive interface, customers can purchase Home and Motor Insurance policies, easily manage all their active policies, update their personal details, and make selected amendments to their Home and Motor Insurance policies. At the same time, changing payment methods and settling insurance premiums can now be completed in just a few steps, offering greater convenience and faster service. The enhanced MyGenikes App raises the bar even higher by enabling the digital submission and real-time tracking of selected claim categories, while also providing instant access to roadside assistance with live tracking. Every feature has been designed to deliver speed, transparency, and peace of mind exactly when it matters most. More than just an app, the MyGenikes App serves as an everyday insurance companion. It is a complete digital experience that simplifies insurance, saves valuable time, and provides greater control and flexibility in managing insurance protection. Download it today and enjoy greater peace of mind! Available services and terms of use can be found on the Genikes Insurance website: Γενικές Ασφάλειες - Genikes Insurance

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