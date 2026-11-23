Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης τοποθετήθηκε για το ζήτημα της μη μετάβασης ιατροδικαστή στη σκηνή, υπογραμμίζοντας ότι η επιτόπια εξέταση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διερεύνησης ενός θανάτου.

«Όταν η Αστυνομία θεωρεί απαραίτητη την παρουσία ιατροδικαστή για να τη βοηθήσει στη διερεύνηση ενός θανάτου και τον καλεί, είναι καθήκον και υποχρέωσή του να πηγαίνει στη σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η αυτοψία στη σκηνή μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να αποδειχθεί ακόμη σημαντικότερη από τη νεκροψία, καθώς επιτρέπει στον ιατροδικαστή να αξιολογήσει στοιχεία που ενδεχομένως να χαθούν με την πάροδο του χρόνου.

«Δεν γίνονται αυτοψίες με φωτογραφίες και Viber»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο κ. Ματσάκης απέναντι στην πρακτική αξιολόγησης μιας σκηνής θανάτου μέσω φωτογραφιών, με αφορμή τις αναφορές ότι στην υπόθεση της 17χρονης είχαν αποσταλεί φωτογραφίες για ιατροδικαστική εκτίμηση.

«Δεν είναι αυτή η σωστή πρακτική με φωτογραφίες. Πρέπει ο ιατροδικαστής να πάει στη σκηνή», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ιατροδικαστής οφείλει να εξετάσει τον χώρο, το περιβάλλον, τη σορό εφόσον εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο, καθώς και τα ενδύματα, ενώ πρέπει να υποδείξει στην Αστυνομία τα τεκμήρια που χρειάζεται να συλλεχθούν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό της ώρας θανάτου.

«Δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, αυτά είναι τα επακόλουθα του γεγονότος ότι δεν έγινε αυτοψία», δήλωσε, αναφερόμενος στα στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλιστεί από την επιτόπια εξέταση.

Καταγγελίες για εσωτερικές διενέξεις στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Ο Μάριος Ματσάκης προχώρησε παράλληλα σε σοβαρούς ισχυρισμούς για τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, αναφέροντας ότι υπάρχουν προσωπικές διενέξεις μεταξύ των τριών κυβερνητικών ιατροδικαστών.

Όπως υποστήριξε, ο τρίτος ιατροδικαστής δεν ειδοποιήθηκε ούτε κλήθηκε να μεταβεί στη σκηνή, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να αναπληρώσει συνάδελφό του που αδυνατούσε να ανταποκριθεί.

«Εγώ γνωρίζω ήδη ότι τουλάχιστον ο τρίτος ιατροδικαστής δεν ειδοποιήθηκε καθόλου. Ούτε ρωτήθηκε», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι είχε προσωπική επικοινωνία μαζί του.

Μάλιστα, απέδωσε την κατάσταση σε εσωτερικές διαφωνίες, υποστηρίζοντας ότι «είναι διχασμένο το τμήμα. Είναι τρία άτομα, αλλά είναι διχασμένα».

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι, εάν του είχε ζητηθεί, θα μετέβαινε στη σκηνή, παρότι εργάζεται ως ιδιώτης ιατροδικαστής.

«Εμένα αν μου το ζητούσε η Αστυνομία, θα πήγαινα εγώ. Θα πήγαινα εγώ που δεν είμαι κυβερνητικός», σημείωσε.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: