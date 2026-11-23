Η «Αλήθεια» με τίτλο «Νεκρή 17χρονη στην εκδρομή του τρόμου» γράφει για τη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε νεκρή σε ασυνόδευτη εκδρομή στην Κακοπετριά. Αλλού αναφέρεται στην αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ για λόγους υγείας μετά από 29 μήνες κράτησης. Σε άλλο θέμα κάνει λόγο για διεκδικήσεις αποζημιώσεων €240 εκ. από τη Μητρόπολη Πάφου για 12 τεμάχια γης στον Ακάμα.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Απαγόρευση ζητούν μετά την τραγωδία» γράφει ότι ο θάνατος της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στις άτυπες μαθητικές εκδρομές χωρίς επίβλεψη ανηλίκων. Αλλού προβάλλει έρευνα της εφημερίδας σχετικά με πληθώρα νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Σε άλλο θέμα κάνει λόγο για αντιδράσεις πολιτικών κομμάτων για την αποφυλάκιση Αϊκούτ.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Πακέτο ανάσα για τη μεσαία τάξη» γράφει για πακέτο στήριξης με διψήφιο αριθμό μέτρων από την Κυβέρνηση με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες, τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Σε άλλο θέμα κάνει λόγο για αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας. Αλλού αναφέρεται στον θάνατο 43χρονου κυνηγού σε δύσβατη περιοχή στη Λεμεσό.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Πού πήγαν οι €500.000 του Videogate» γράφει ότι δέκα και πλέον μήνες μετά τη δημοσιοποίηση του Videogate, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εξακολουθεί να μην έχει ξεκαθαρίσει την τύχη της δωρεάς των €500.000, ενώ εκκρεμεί ακόμη και η επίσημη διαδικασία αποδοχής της. Αλλού γράφει για δυσανάλογη αύξηση μισθών σε σχέση με τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η Κυβέρνηση εμφανίζεται εκτεθειμένη από την αποφυλάκιση Αϊκούτ.