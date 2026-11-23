Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, χθες, γύρω στις 08:30 το πρωί, λήφθηκε αίτημα από την Αστυνομία για συνδρομή σε επιχείρηση ανάσυρσης προσώπου από δύσβατο σημείο στην κοινότητα Σωτήρας της επαρχίας Λεμεσού.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Πυροσβεστικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου», με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), με δύο οχήματα και ομάδες αναρριχητών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικής διασωστικής εξάρτυσης, καθώς ο 43χρονος βρισκόταν σε δύσβατο σημείο, περίπου 400 μέτρα κάτω από το επίπεδο του δρόμου.

Οι διασώστες κατάφεραν να τον ανασύρουν και να τον μεταφέρουν σε προσβάσιμο σημείο, όπου παραδόθηκε σε πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Ο 43χρονος, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι μαζί με φίλο του, δεν έφερε ζωτικές ενδείξεις όταν εντοπίστηκε.

Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την επιθεώρηση της σορού δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.