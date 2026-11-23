Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε η ανείπωτη τραγωδία παραμένουν για την ώρα άγνωστες, με την νενομισμένη νεκροτομή να αναμένεται να ρήξη φως στα αίτια.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Λύκειο του Αγίου Σπυρίδωνα στη Λεμεσό, όπου φοιτούσε η 17χρονη μαθήτρια.

«Υπάρχει μια ατμόσφαιρα θλίψης, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχραιμοι για να στηρίξουμε τα παιδιά μας», δήλωσε η Διευθύντρια του Λυκείου, Βαλεντίνα Σάλτε, μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ «Πρώτη Ενημέρωση».

Ψυχολόγοι και Λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας βρίσκονται από το πρωί σήμερα στο σχολείο για να στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Από τις 7 το πρωί σήμερα, έχει έρθει κλιμάκιο από το Υπουργείο, έχουμε τέσσερις εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, και δύο συμβούλους από το επαρχιακό γραφείο παιδείας, καθώς και οι δύο σύμβουλοι του σχολείου, έχουμε δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης μαζί σε συνεργασία με τις δύο υπηρεσίες. Ετοιμάσαμε μια ανακοίνωση για να διαβαστεί στις τάξεις την πρώτη ώρα. Συγκεντρώσαμε τον καθηγητικό σύλλογο από τις 7:15, όλοι οι συνάδελφοι ήταν εδώ, όλοι οι συνάδελφοι πενθούν και είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για τα παιδιά, για το πώς αισθάνονται», ανέφερε η Διευθύντρια.

«Τους εξηγήσαμε, δώσαμε κάποιες εξηγήσεις πώς θα χειριστούν τα τμήματα τους, μαζί με τους συναδέλφους που θα πάνε στα ευάλωτα τμήματα, δηλαδή στα τμήματα της μαθήτριας, και στο διπλανό τμήμα που έκαναν κοινά μαθήματα μαζί. Όπως και στο τμήμα που ήταν τα κορίτσια που βρήκαν το κορίτσι νεκρό. Έχουμε δώσει οδηγίες και εξηγήσεις για το πώς θα χειριστούν τα τμήματα σήμερα. Εννοείται ότι σήμερα δεν θα γίνουν ούτε διαγωνίσματα, ούτε άλλες εκδηλώσεις, έχουμε ακυρώσει μέχρι την Τετάρτη ότι είχαμε άλλο προγραμματισμένο στο σχολείο».

Η Διευθύντρια ανέφερε ότι όλοι βρίσκονται επί ποδός σήμερα προκειμένου να στηρίξουν τα παιδιά του σχολείου αυτές τις δύσκολες ώρες.

«Οι ψυχολόγοι θα στηρίξουν και τους συναδέλφους εκεί και όπου χρειάζεται. Είχαν μια εξαιρετική σχέση με το κορίτσι, το αγαπούσαν όλοι πάρα πολύ, ίσως είδατε και τα μηνύματα που έγραφαν χθες για την αγάπη που είχαν στο κορίτσι μας».

Συγκλονίζει μιλώντας για την μαθήτρια

Την ίδια ώρα η Διευθύντρια συγκίνησε μιλώντας για την 17χρονη μαθήτρια ενώ απεύθυνε έκκληση για σταματήσουν τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία όπως υποστήριξε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Μιλάμε για ένα εξαιρετικό παιδί, με ήθος, ευγένεια, από τα καλύτερα παιδιά του σχολείου, με ανατροφή».

«Θα ήθελα να παρακαλέσω και εσάς αλλά και όλους όσους μας ακούν αλλά και όσους γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πάψουν να σχολιάζουν το γιατί. Το γιατί θα το δείξει η νενομισμένη νεκροτομή που θα γίνει σήμερα»

Η διευθύντρια δήλωσε «οι γονείς που βιώνουν ένα δράμα αυτή τη στιγμή, έχουν χάσει το παιδί τους και το λιγότερο που τους χρειάζεται είναι να ακούνε ή να διαβάζουν ή να τους μεταφέρονται σχόλια για το παιδί τους, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η νεκροτομή θα δείξει εάν υπήρχαν παθολογικά αίτια ή για ποιο λόγο συνέβη αυτό το ξαφνικό και αναπάντεχο κακό.»

«Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, ούτε γιατροί είμαστε για να παίρνουμε θέση, ούτε ξέρουμε ούτε πρέπει, δεν είμαστε ούτε ερευνητές ούτε ανακριτές, δεν δικαιούμαστε να σχολιάζουμε, και αυτό ζήτησα και από τους συναδέλφους μου από την πρώτη στιγμή που το μάθαμε, και το σεβάστηκαν όλοι, κανένας να μην σχολιάζει το γιατί. Συμπονούμε και συμπάσχουμε με την οικογένεια, συμπονούμε τα παιδιά μας, τα ευάλωτα παιδιά του σχολείου μας».

Η διευθύντρια ανέφερε ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και τα παιδιά που οργάνωσαν την εκδρομή. «Είναι και τα παιδιά που ήταν μαζί με το κορίτσι μας στην εκδρομή, που ήταν στο ίδιο δωμάτιο, που την είδαν αμέσως μετά, οι φίλες της που πήγαν στην εκδρομή ή δεν πήγαν, είναι πολλά τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη, και κανένας δεν πρέπει να ακούσει κακά σχόλια»

«Όλοι πενθούν για την μαθήτρια μας»

Την ίδια ώρα περιέγραψε τις πρώτες στιγμές όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία.

«Όταν έμαθα ότι είναι παιδί του σχολείου μας ήταν το πρώτο χτύπημα. Μόλις έμαθα το όνομα του παιδιού για μένα είναι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, κάνοντας εικόνα για το ποιο είναι το παιδί, όποιο και να ήταν φυσικά το παιδί, σε οποιοδήποτε σχολείο είναι πολύ τραγικό».

«Για μένα που αισθάνομαι δεύτερη μάνα των παιδιών του σχολείου μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αμέσως έπρεπε να αντιδράσω, να σταθώ και να διαχειριστώ την κρίση για τα υπόλοιπα παιδιά»

«Όλα τα σχολεία πενθούν για την μαθήτρια μας», ανέφερε η κ. Σαλτέ.

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