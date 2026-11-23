Εσωκομματικές στον ΔΗΣΥ: Τα στρατόπεδα Αβέρωφ και Παμπορίδη, οι δημόσιες στηρίξεις και το στοίχημα της συμμετοχής
Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενόψει της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, κατά την οποία τα μέλη της παράταξης. θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θα λάβει το χρίσμα για να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2028. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης βρίσκονται πλέον στην τελική φάση της προεκλογικής τους προσπάθειας, με τις επαφές με στελέχη και μέλη του κόμματος, να συνεχίζονται και τις δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ των δύο υποψηφίων, να προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.