Συγκεκριμένα, αποφάσισε να χαρίζει το νυφικό της σε όποια κοπέλα το έχει ανάγκη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, έραψε το νυφικό της πριν από περίπου 17 χρόνια και έκτοτε παραμένει άθικτο στο ντουλάπι της.

«Το νυμφικό είναι σε μικρό νούμερο (size small). Αν ξέρετε κάποια κοπέλα που χρειάζεται νυφικό αλλά δυσκολεύεται να αγοράσει, θα χαρώ να της το χαρίσω και να το προσαρμόσει στα γούστα και στο σώμα της», αναφέρεται στην ανάρτηση.

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