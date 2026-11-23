Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δυνατοί θόρυβοι από κινητήρες και εξατμίσεις, ακόμη και κατά τις ώρες ξεκούρασης, έχουν γίνει αιτία αναστάτωσης για κατοίκους που επιθυμούν απλώς να απολαύσουν την ηρεμία του σπιτιού τους.

«Κανείς δεν έχει πρόβλημα με όσους αγαπούν τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες. Ο καθένας έχει δικαίωμα στο χόμπι και στο πάθος του. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει και το δικαίωμα να αναστατώνει μια ολόκληρη γειτονιά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πολίτης.

Όπως επισημαίνει, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και πίστες για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητες των οχημάτων τους, χωρίς να διαταράσσουν την καθημερινότητα των υπολοίπων.

«Υπάρχουν οικογένειες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και άνθρωποι που εργάζονται και χρειάζονται ξεκούραση. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που κάποιος αποφασίζει να πατήσει το γκάζι, να πρέπει να ξυπνά μια ολόκληρη γειτονιά».

Μέσα από την παρέμβασή του, ο πολίτης απευθύνει έκκληση τόσο προς τους οδηγούς να επιδείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσο και προς τις αρμόδιες Αρχές να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στο πρόβλημα της ηχορύπανσης στις κατοικημένες περιοχές.

Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι η διαμαρτυρία δεν στρέφεται εναντίον όλων των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά εναντίον συγκεκριμένων συμπεριφορών που δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς τους συμπολίτες τους.

Κλείνοντας, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Η πραγματική μαγκιά δεν μετριέται ούτε σε κυβικά, ούτε σε άλογα, ούτε σε ντεσιμπέλ. Μετριέται στο επίπεδο του ανθρώπου και στον σεβασμό που δείχνει στους γύρω του. Και όταν κάποιος χρειάζεται να κάνει τόσο θόρυβο για να τον προσέξουν, ίσως τελικά το πρόβλημα να μην βρίσκεται στην εξάτμιση, αλλά στην ανάγκη του για προσοχή».

Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: Μέχρι πότε οι κάτοικοι θα είναι αναγκασμένοι να ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές μέσα στις ίδιες τους τις γειτονιές;