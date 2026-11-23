Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και βαθιά ανησυχία του για τις σοβαρές καταγγελίες που αφορούν επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σκύλων εναντίον άλλων σκύλων, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους ζώων στο καταφύγιο Animal Rescue Cyprus (ARC), στην Πάφο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: Οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς και το φωτογραφικό υλικό που έχει περιέλθει στην κατοχή μας, αποτυπώνουν τη σοβαρότητα των καταγγελλόμενων περιστατικών και εγείρουν αμείλικτα ερωτήματα για τις συνθήκες φιλοξενίας, την ασφάλεια και την προστασία των ζώων που βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει, είχαν προηγηθεί αρκετές καταγγελίες προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στο συγκεκριμένο καταφύγιο.

Εύλογα, λοιπόν, διερωτόμαστε: Τι έπραξαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά τις καταγγελίες αυτές; Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι; Διαπιστώθηκαν προβλήματα; Λήφθηκαν προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα; Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί επανειλημμένα, γιατί δεν αποτράπηκαν τα περιστατικά και οι απώλειες ζωών;

Εάν οι καταγγελίες είχαν τεθεί υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών και δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση, τότε προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ενδεχόμενων παραλείψεων και ευθυνών, τα οποία πρέπει επίσης να διερευνηθούν.

Η επαναλαμβανόμενη απώλεια ζωών με τόσο φρικτό τρόπο, σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι προσφέρει προστασία, φροντίδα και ασφάλεια, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό περιστατικό.

Τα καταφύγια οφείλουν να αποτελούν ασφαλείς χώρους για τα ζώα και όχι χώρους στους οποίους κινδυνεύουν να δεχθούν επιθέσεις, να τραυματιστούν σοβαρά ή ακόμη και να χάσουν τη ζωή τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να μην εφαρμόζεται επαρκής διαχωρισμός των σκύλων, ούτε να διασφαλίζεται η κατάλληλη αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της συμβατότητάς τους πριν από τη συγκατοίκησή τους μαζί με άλλα σοβαρά θέματα τα οποία θα θέσουμε ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Κανένας σκύλος δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας ακατάλληλης ή ανεξέλεγκτης συγκατοίκησης με άλλα ζώα.

Ζητούμε:

Την άμεση απομάκρυνση των υπεύθυνων διαχειριστών από τη διαχείριση του καταφυγίου, μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης των καταγγελιών. Την άμεση και σε βάθος διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων περιστατικών και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι σκύλων. Την πλήρη διερεύνηση των προηγούμενων καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς και των ενεργειών ή παραλείψεων των αρμόδιων λειτουργών που τις χειρίστηκαν. Την άμεση διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο καταφύγιο και την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης, της διαχείρισης, της επίβλεψης, του διαχωρισμού των ζώων και των μέτρων ασφαλείας. Τη λήψη καταθέσεων από νυν και πρώην εργαζομένους, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι ενδέχεται να γνωρίζουν τη συχνότητα και την έκταση των περιστατικών. Την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ζώων που εξακολουθούν να φιλοξενούνται στον χώρο, ώστε να αποτραπούν νέες επιθέσεις, τραυματισμοί και θάνατοι. Την απόδοση ευθυνών για αμέλεια ή άλλες παραβιάσεις της νομοθεσίας και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο μέτρων και κυρώσεων.

Προσφυγή στην Επίτροπο Διοικήσεως

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας τη διερεύνηση των ενδεχόμενων παραλείψεων και του βαθμού ανταπόκρισης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στις προηγούμενες καταγγελίες που είχαν υποβληθεί για το συγκεκριμένο καταφύγιο.

Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή η επαναλαμβανόμενη απώλεια ζωών σε χώρους που έχουν ως αποστολή την προστασία των ζώων. Δεν είναι δυνατόν σκύλοι να καταλήγουν κατασπαραγμένοι μέσα σε χώρους που φέρουν την ονομασία «καταφύγια».

Και εύλογα διερωτόμαστε: Αυτή είναι η ευημερία των ζώων στην Κύπρο; Να βρίσκουν σκύλοι φρικτό θάνατο μέσα σε χώρους που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκαν για να τους προστατεύουν; Και όταν υπάρχουν επανειλημμένες καταγγελίες, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη εάν δεν λαμβάνονται μέτρα;

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, να προχωρήσουν σε ουσιαστική διερεύνηση και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί ούτε μία ακόμη ζωή.

Η προστασία και η ασφάλεια των ζώων δεν είναι προαιρετική. Αποτελεί υποχρέωση!

Οι φωτογραφίες που έχουν περιέλθει στην κατοχή μας είναι σοκαριστικές και δείχνουν τον βίαιο θάνατο που βρήκαν αυτά τα σκυλιά.

* Επισυνάπτονται φωτογραφίες.