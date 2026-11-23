Η υπόθεση αφορά συνολικά οκτώ κατηγορουμένους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είχαν αθωωθεί πρωτοδίκως στις 4 Νοεμβρίου 2022. Ωστόσο, στις 27 Φεβρουαρίου 2025, το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, ακυρώνοντας τις αθωωτικές αποφάσεις και διατάσσοντας την επανεκδίκαση της υπόθεσης από διαφορετική σύνθεση Κακουργιοδικείου.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ένας δικηγόρος, η δικηγορική εταιρεία του, τρεις εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας και τρεις διευθυντές των εταιρειών αυτών

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση της Δημοκρατίας, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, παροχή ψευδών πληροφοριών, συγκάλυψη περιουσίας, ψευδή βεβαίωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην ενδιάμεση απόφασή του σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, έκρινε ότι η Κατηγορούσα Αρχή κατάφερε να αποδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον όλων των κατηγορουμένων, για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσο, με βάση τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιόν του, είχε αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση που να δικαιολογεί την κλήση των κατηγορουμένων σε απολογία.

Όπως αναφέρεται, η μαρτυρία που παρουσιάστηκε περιβάλλεται από τέτοια στοιχεία, ώστε να απαιτείται υποκειμενική αξιολόγησή της, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα επί των ζητημάτων που εγείρονται.

Το Δικαστήριο έκρινε, ως εκ τούτου, ότι έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον όλων των κατηγορουμένων, οι οποίοι καλούνται πλέον να παρουσιάσουν την υπεράσπισή τους.

Κατά το στάδιο αυτό, το Δικαστήριο ενημέρωσε τους κατηγορουμένους για τα δικαιώματά τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να τηρήσουν σιωπή, να προβούν σε ανώμοτη δήλωση ή να καταθέσουν ενόρκως, οπότε υπόκεινται και στη βάσανο της αντεξέτασης.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά το στάδιο της εκ πρώτης όψεως υπόθεσης και δεν συνιστά καταδίκη των κατηγορουμένων, οι οποίοι εξακολουθούν να τεκμαίρονται αθώοι.