

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρέμα Ντεγίρμεντερε, που περνά μέσα από την πόλη. Οι κάτοικοι, μόλις αντιλήφθηκαν την ασυνήθιστη αλλαγή στο χρώμα του νερού, ειδοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην περιοχή έσπευσαν συνεργεία της δημοτικής αστυνομίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να διερευνήσουν την προέλευση της ρύπανσης.





Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι επιθεωρητές εντόπισαν ιδιωτικό εργοστάσιο τσαγιού που πραγματοποιούσε ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων.

Όπως ανακοίνωσε η Νομαρχία Ριζούντας, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο επιθεωρητές περιβάλλοντος, ένας μηχανικός περιβάλλοντος και χειριστής drone.





Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέλεξαν δείγματα από τα νερά του ρέματος, προκειμένου να εξεταστούν σε εργαστήριο και να προσδιοριστεί η φύση των ουσιών που προκάλεσαν την αλλαγή του χρώματός τους.





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα