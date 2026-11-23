Πρόκειται για την πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Κύπρου στην τουριστική αγορά της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Συγκεκριμένα, ο πορτογαλικός οργανωτής ταξιδιών Solférias εντάσσει την Κύπρο στο θερινό του πρόγραμμα για το 2027, προσφέροντας ναυλωμένες πτήσεις από το Οπόρτο προς τη Λάρνακα.

Το νέο πτητικό πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή, από τις 6 Ιουνίου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2027, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την προσέλκυση επισκεπτών από την πορτογαλική αγορά.

Απευθείας σύνδεση με τρεις πόλεις της Ιβηρικής

Με την προσθήκη του Οπόρτο, η Λάρνακα θα συνδέεται απευθείας με τρεις σημαντικές πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου, ενισχύοντας περαιτέρω την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου.

Ήδη, από τον Οκτώβριο του 2025, η Wizz Air πραγματοποιεί τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Λάρνακας και Βαρκελώνης, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Η ίδια σύνδεση εξυπηρετείται κατά τη θερινή περίοδο και από την Cyprus Airways, με την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος να τοποθετείται στο καλοκαίρι του 2025.

Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο του 2026, η Λάρνακα συνδέεται απευθείας και με τη Μαδρίτη, μέσω της Wizz Air, με τρεις πτήσεις την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.

Κουμής: «Σημαντική επιτυχία για τον κυπριακό τουρισμό»

Την ικανοποίησή του για τη νέα αεροπορική σύνδεση εξέφρασε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας.

Όπως ανέφερε, η έναρξη απευθείας πτήσεων από το Οπόρτο αποτελεί σημαντική επιτυχία, ιδιαίτερα δεδομένου ότι για πρώτη φορά προγραμματίζεται απευθείας σύνδεση της Κύπρου με την Πορτογαλία.

Ο Υφυπουργός συνέδεσε τη συγκεκριμένη εξέλιξη με τη θετική πορεία που καταγράφει ο κυπριακός τουρισμός τα τελευταία χρόνια, συγχαίροντας τόσο τους συνεργάτες του στο Υφυπουργείο Τουρισμού όσο και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα που συνέβαλαν στην επίτευξη της συμφωνίας.

Νέες προοπτικές για τον τουρισμό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κουμής στο γεγονός ότι η Κύπρος θα διαθέτει πλέον απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τρεις πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου, γεγονός που, όπως εκτίμησε, δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της ισπανικής και της πορτογαλικής τουριστικής αγοράς.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της σύνδεσης με αεροδρόμια που διαθέτουν ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο πτήσεων προς την αμερικανική ήπειρο.

Ο Υφυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για συνεχή βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου, τονίζοντας ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα.

«Ως κυβέρνηση, συνεχίζουμε να είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας για την περαιτέρω βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχές του για επιτυχία του νέου πτητικού προγράμματος.