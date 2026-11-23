Η είδηση του θανάτου της νεαρής μαθήτριας από τη Λεμεσό προκάλεσε βαθιά θλίψη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία της Κυριακής Αναστασίου θα τελεστεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στα Κάτω Πολεμίδια.

Η οικογένεια καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της 17χρονης να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Παράλληλα, απευθύνει παράκληση προς όσους θα παρευρεθούν να φορούν άσπρη ενδυμασία.

Η παράκληση της οικογένειας

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί να γίνονται εισφορές για την ανήλικη αδελφή της εκλιπούσας.

Τη 17χρονη αποχαιρετούν οι γονείς της, η αδελφή της, ο παππούς, η γιαγιά, οι φίλοι και οι υπόλοιποι συγγενείς της.

Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τον θάνατό της

Υπενθυμίζεται ότι η 17χρονη βρισκόταν στην Κακοπετριά μαζί με άλλους μαθητές, στο πλαίσιο εκδρομής.

Το βράδυ του Σαββάτου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου από συμμαθήτριές της.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.