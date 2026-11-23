Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο 59χρονος ξύπνησε αισθανόμενος δυσφορία. Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν θα τον παραλάμβαναν υπό αυτές τις συνθήκες και αποχώρησαν, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν ξανά όταν θα είχε καθαριστεί.

Ο 59χρονος πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι συγγενείς έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά του πληρώματος. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του 59χρονου.

Πηγή: protothema.gr