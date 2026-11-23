Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, η κ. Τσιάκκα είπε ότι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός αφορά τρία έργα, τα οποία κατακυρώθηκαν στη Cyta μέσα από ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες και πρόσθεσε πως «έγκαιρη υλοποίησή τους έχει ουσιαστική σημασία για την οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας».

Ανέφερε ότι τα δύο έργα αφορούν στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, για λογαριασμό αρμόδιων φορέων του ενεργειακού τομέα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το πρώτο, στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλειας, συμβάλλει στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου, ενώ το δεύτερο αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε τρεις σταθμούς της ΑΗΚ, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση των αναγκαστικών περικοπών της παραγωγής τους.

Η κ. Τσιάκκα είπε ότι το τρίτο είναι το Smart Cyprus, που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, με εφαρμογές που βελτιώνουν τη διαχείριση δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Η ανάγκη για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό προέκυψε γιατί τα συγκεκριμένα έργα κατακυρώθηκαν στη Cyta μετά την υποβολή του προϋπολογισμού, τον Ιούλιο του 2025» ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια οι οικονομικές υποχρεώσεις που θα προέκυπταν, ιδιαίτερα οι σημαντικές προκαταβολές που απαιτούνται για την προμήθεια των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας».

Η κ. Τσιάκκα είπε ότι έγκριση των πρόσθετων πιστώσεων θα επιτρέψει στη Cyta να ανταποκριθεί έγκαιρα στις συμβατικές της υποχρεώσεις και να προχωρήσει έγκαιρα στην υλοποίηση των έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

«Πρόκειται για έργα κρίσιμης σημασίας για την Κύπρο και τους πολίτες της. Συμβάλλουν στη σταθερότητα και την αποδοτικότερη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος, στην καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον εκσυγχρονισμό βασικών υπηρεσιών του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες», υπογράμμισε.