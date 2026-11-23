Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, παρόλο που στα δυτικά και στα βόρεια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές ελαφρές βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού και αργά το απόγευμα και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και το απόγευμα στα δυτικά, στα βόρεια και τοπικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα υπολοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αυξημένες νεφώσεις αναμέμεται να δώσουν τοπικά ελαφρές βροχές κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά και βόρεια μέχρι ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Πέμπτη θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση μέχρι την Πέμπτη και μικρή άνοδο την Παρασκευή, για να κυμαίνεται κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.