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ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Άνδρας δάγκωσε γυναίκα οδηγό ταξί στη και της έκοψε το αυτί, στο νοσοκομείο η 54χρονη

 04.10.2026 - 15:55
Ελλάδα: Άνδρας δάγκωσε γυναίκα οδηγό ταξί στη και της έκοψε το αυτί, στο νοσοκομείο η 54χρονη

Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο αυτί μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής μία 54χρονη οδηγός ταξί, έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε από 35χρονο πελάτη της στη Νέα Ιωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου 2026, όταν η 54χρονη φέρεται να ήρθε σε λογομαχία με τον πελάτη της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 35χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της και στη συνέχεια τη δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό και κόβοντας μέρος του αυτιού της. Η 54χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τελικά κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 35χρονο, περιέγραψε στον Alpha ότι ξύπνησε ακούγοντας φωνές για βοήθεια και, όταν κοίταξε έξω, είδε αρχικά την οδηγό να βγαίνει από το ταξί και στη συνέχεια τον άνδρα να την καταδιώκει.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «γύρω στις 00:00 ξυπνάω και ακούω "βοήθεια βοήθεια" και βλέπω έξω πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω να βγαίνει από το αμάξι μία κοπέλα. Μέχρι να βγω βλέπω έναν άνθρωπο να βγαίνει από το ταξί και να κυνηγάει την κοπέλα. Πήγα κατά πάνω του, τον τράβηξα προς εμένα και τον ακινητοποιήσαμε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, οι γείτονες άκουσαν φωνές και αντίκρισαν την οδηγό αιμόφυρτη και σε κατάσταση αμόκ.

Ο 35χρονος είχε επιβιβαστεί στο ταξί της 54χρονης και κατά τη διάρκεια της κούρσας οι δυο τους λογομάχησαν. Τότε, ο άνδρας επιτέθηκε στην οδηγό και τη δάγκωσε με μανία στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της σκίσει το αυτί.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρό τραυματισμό στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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