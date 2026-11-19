Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται να διαδραμάτισαν οι κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία από τη χρήση λεωφορείου.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της δολοφονίας της 44χρονης γυναίκας από το Βιετνάμ και της απόπειρας φόνου σε βάρος 41χρονης ομοεθνούς της, η οποία διαπράχθηκε στις 14 Νοεμβρίου σε διαμέρισμα στη λεωφόρο Λάρνακος, τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 25 ετών.

Ο 20χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει τη διάπραξη των αδικημάτων που διερευνώνται από την Αστυνομία.

Το ραντεβού και η μοιραία αντιπαράθεση

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο 20χρονος φέρεται να αναζήτησε μέσω διαδικτύου γυναίκα για αγοραίο έρωτα, επικοινωνώντας στη συνέχεια με την 44χρονη μέσω μηνυμάτων.

Ακολούθως, διευθετήθηκε συνάντηση και ο νεαρός μετέβη στο διαμέρισμά της. Οι δύο τους ήρθαν σε επαφή σε υπνοδωμάτιο, ενώ η 41χρονη βρισκόταν στο καθιστικό.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 20χρονου, στη συνέχεια προέκυψε έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τις υπηρεσίες και τα χρήματα, με τη λογομαχία να μεταφέρεται στην κουζίνα.

Εκεί, σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, πήρε μαχαίρι και τραυμάτισε την 44χρονη. Η 41χρονη επιχείρησε να του αποσπάσει το μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και η ίδια. Ο νεαρός φέρεται στη συνέχεια να επέστρεψε στην πρώτη γυναίκα και να της επιτέθηκε εκ νέου.

Η 41χρονη κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα, ωστόσο ο 20χρονος την καταδίωξε και της επιτέθηκε ξανά. Παρά τα τραύματά της, κατάφερε να διαφύγει και να φτάσει σε γειτονικό δρόμο, όπου εντοπίστηκε αιμόφυρτη.

Η κάρτα λεωφορείου που οδήγησε στον 20χρονο

Σημαντικά στοιχεία για την πορεία των ερευνών προέκυψαν και από την αξιολόγηση του υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, στις 22:22 καταγράφηκε άνδρας να επιβιβάζεται σε λεωφορείο από στάση στην Αγλαντζιά, ενώ επτά λεπτά αργότερα, στις 22:29, αποβιβάστηκε στη λεωφόρο Λάρνακος.

Η κάρτα επιβίβασης οδήγησε αρχικά τις Αρχές σε 25χρονο, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι την είχε δανείσει σε συγκάτοικό του. Από τη διερεύνηση των στοιχείων, οι ανακριτές κατέληξαν στον 20χρονο.

Συνεχίζονται οι έρευνες - Δεν εντοπίστηκε το μαχαίρι

Παρά την ομολογία του 20χρονου, το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να συμπληρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί περίπου 40 καταθέσεις, ενώ προγραμματίζεται να ληφθούν ακόμη 50.

Όπως μεταδόθηκε από τον Alpha, ο 20χρονος υπέδειξε δύο περιοχές στις οποίες ισχυρίστηκε ότι πέταξε τα ρούχα που φορούσε κατά τον χρόνο της επίθεσης, καθώς και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε το φονικό όπλο ούτε τα συγκεκριμένα ρούχα.

Οι δύο ύποπτοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου χωρίς νομική εκπροσώπηση και δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για την οκταήμερη κράτησή τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να διερευνά, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της συνωμοσίας για φόνο, του φόνου εκ προμελέτης, της απόπειρας φόνου και της γυναικοκτονίας.