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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λεμεσός: Οκτώ ημέρες υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι για την απόπειρα καταστροφής γραφείων - Στο ποδόσφαιρο αναζητούνται τα κίνητρα

 04.10.2026 - 19:17
Λεμεσός: Οκτώ ημέρες υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι για την απόπειρα καταστροφής γραφείων - Στο ποδόσφαιρο αναζητούνται τα κίνητρα

Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν τρία πρόσωπα, ηλικίας 28, 22 και 20 ετών, στο πλαίσιο των ερευνών του ΤΑΕ Λεμεσού για υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας σε γραφεία εταιρείας, η οποία διαπράχθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά την αξιολόγηση μαρτυρίας, τεκμηρίων και πληροφοριών, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξασφάλισαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των τριών προσώπων.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από μέλη του ΤΑΕ και της ΟΠΕ Λεμεσού στις οικίες των τριών υπόπτων. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα τύχουν περαιτέρω εξετάσεων.

Οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων και οδηγήθηκαν αυθημερόν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Μετά από μαραθώνια διαδικασία, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης και για τους τρεις.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Τα κίνητρα εστιάζονται στο χώρο του ποδοσφαίρου.

 

 

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