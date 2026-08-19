Κερύνεια: Αποσύρθηκε η εταιρεία από τη μουσική εκδήλωση στο κατεχόμενο Κάστρο

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «στις 12 Αυγούστου 2026, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ) ανέδειξε πρώτο και κατήγγειλε την προγραμματισμένη μουσική εκδήλωση με την ονομασία ‘’Nexus’’, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα εδάφη μας και πιο συγκεκριμένα, στο Κάστρο της Κερύνειας, με τη συμμετοχή της EXIT».

«Αμέσως, η Παράταξή μας προχώρησε σε όλες τις δέουσες διεθνείς και διπλωματικές ενέργειες», επισημαίνει.

«Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος του Ε.ΛΑ.Μ, Χρίστος Χρίστου, απέστειλε τις απαραίτητες επιστολές, ενώ ο Ευρωβουλευτής του Ε.ΛΑ.Μ, Γεάδης Γεάδη, ήρθε σε επαφή με τις Πρεσβείες της Σερβίας στην Κύπρο, στις Βρυξέλλες και στην Ελβετία», προστίθεται.

«Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 13/08, επικοινώνησε με στελέχη της Κυβέρνησης της Σερβίας, τα οποία μας ενημέρωσαν ότι δεν έχουν πλέον καμία σχέση με τη συγκεκριμένη εκδήλωση ούτε με τους διοργανωτές της, καθώς οι μεταξύ τους δεσμοί έχουν διακοπεί τα τελευταία χρόνια», αναφέρει ο κ. Γεάδη.

Την Παρασκευή 14/08, σημειώνει ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ, ήρθε σε πρώτη επαφή μαζί τους και διευθέτησε τηλεφωνική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους για τη Δευτέρα 17/08 το μεσημέρι.

Το Σάββατο 15/08, συνέχισε τις επαφές του στη Σερβία, σε μια προσπάθεια να υπάρξει παρέμβαση προς τα άτομα που βρίσκονταν πίσω από τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Την Κυριακή 16/08, επικοινώνησε με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία, τον οποίο ενημέρωσε για τις κινήσεις και τις επαφές που είχαν προηγηθεί.

Τη Δευτέρα 17/08, ο κ. Γεάδη αναφέρει ότι συμμετείχε σε τηλεφωνική σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους διοργανωτές, καθώς και με τον νομικό τους σύμβουλο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι διοργανωτές ζήτησαν συγγνώμη και ταυτόχρονα εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, σημειώνει. «Με το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Γεάδη επικοινώνησε εκ νέου με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία, για ενημέρωση και συντονισμό των ενεργειών, με στόχο την καλύτερη δυνατή έκβαση», προσθέτει.

«Προς τιμήν τους, οι διοργανωτές επικοινώνησαν εκ νέου με τον κ. Γεάδη την Τρίτη 18/08, μέσω της ομαδικής συνομιλίας που είχαν δημιουργήσει με τον Ευρωβουλευτή, ενημερώνοντάς τον για τις ενέργειές τους και εκφράζοντας εκ νέου τον προβληματισμό τους για την αναστάτωση που προκάλεσαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Σήμερα, Τετάρτη 19/08, τις πρωινές ώρες, η EXIT και πιο συγκεκριμένα, οι διοργανωτές της μουσικής εκδήλωσης ενημέρωσαν τον Ευρωβουλευτή του Ε.ΛΑ.Μ ότι αποσύρονται από την εκδήλωση. Αύριο ή μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται και επίσημη απολογητική ανακοίνωσή τους για το όλο ζήτημα», προστίθεται.

«Επιλέξαμε να μη δημοσιοποιήσουμε καμία από τις ενέργειές μας μέχρι να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, με εργατικότητα και σοβαρότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έφερε ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την Κύπρο», σημειώνει ο κ. Γεάδη.

Πηγή: ΚΥΠΕ