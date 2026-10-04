Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ο Μόχσεν Πακνετζάντ ήταν υπουργός Πετρελαίου του κράτους-μέλους του ΟΠΕΚ από τον Αύγουστο του 2024 και παραιτείται ενώ ο επτάμηνος πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στην οικονομία της χώρας.

«Με την αποδοχή της παραίτησης του Μόχσεν Πακνετζάντ από τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Χαμίντ Μποβάρντ διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Πετρελαίου», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχο του γραφείου του προέδρου.

Ο Πακνετζάντ, λίγο πριν γίνει γνωστή η παραίτησή του, είχε δηλώσει σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Τα έσοδα από το πετρέλαιο που έχουμε πουλήσει εξακολουθούν να εισρέουν και, αν θέλει ο Θεός, αυτό θα συνεχιστεί».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα