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ΔΙΕΘΝΗ

Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ στην Τεχεράνη

 04.10.2026 - 22:35
Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μόχσεν Πακνετζάντ, παραιτήθηκε και ο Χαμίντ Μποβάρντ, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου (NIOC), θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού, μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να δίνουν λόγο για την παραίτηση.

Ο Μόχσεν Πακνετζάντ ήταν υπουργός Πετρελαίου του κράτους-μέλους του ΟΠΕΚ από τον Αύγουστο του 2024 και παραιτείται ενώ ο επτάμηνος πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στην οικονομία της χώρας.

«Με την αποδοχή της παραίτησης του Μόχσεν Πακνετζάντ από τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Χαμίντ Μποβάρντ διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Πετρελαίου», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχο του γραφείου του προέδρου.

Ο Πακνετζάντ, λίγο πριν γίνει γνωστή η παραίτησή του, είχε δηλώσει σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Τα έσοδα από το πετρέλαιο που έχουμε πουλήσει εξακολουθούν να εισρέουν και, αν θέλει ο Θεός, αυτό θα συνεχιστεί».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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