Σχέδιο τρόμου: Ο συγκυβερνήτης στην πτήση της Flydubai σκόπευε να συντρίψει το αεροσκάφος στο Μπεν Γκουριόν και να προκαλέσει μαζική αιματοχυσία

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, που μετέδωσε το δίκτυο YNET, ο Αλ Χαμάμι ξεκίνησε την απόπειρα κατάληψης του αεροσκάφους, μόνο όταν αυτό εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, επειδή σχεδίαζε να συνεχίσει κανονικά προς το Ισραήλ, δίνοντας την εντύπωση ότι η πτήση επρόκειτο να προσγειωθεί στο Μπεν Γκουριόν, και στη συνέχεια να συντρίψει εκεί το αεροπλάνο.

Εάν δεν κατάφερνε να φτάσει στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε σχεδιάσει να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι ο πιλότος από το Ομάν φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση ήδη από τον Ιούλιο, όμως την ανέβαλε, λόγω προσωπικής σχέσης που είχε με ένα από τα μέλη του πληρώματος της συγκεκριμένης πτήσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποφάσισε τότε να «τον λυπηθεί» και να περιμένει άλλη ευκαιρία.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία αναφέρουν επίσης ότι ο Αλ Χαμάμι είχε προσγειωθεί στο Ισραήλ τον Ιούνιο και προετοιμαζόταν γι' αυτό που ο ίδιος αντιλαμβανόταν ως πράξη «μάρτυρα». Το σχέδιό του να ρίξει την πτήση FZ1023 της Flydubai αποτράπηκε χάρη στην αντίδραση επιβατών από το Ισραήλ, αλλά και των πιλότων, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να προσγειώσουν το αεροσκάφος με ασφάλεια. Καθοριστική ήταν και η αντίσταση του Ινδού κυβερνήτη Σμιτ Μάχαρ, ο οποίος δέχθηκε αιματηρή επίθεση μέσα στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Αλ Χαμάμι είχε σχεδιάσει να χτυπήσει επανειλημμένα τον κυβερνήτη με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης, μέχρι εκείνος να χάσει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, σκόπευε να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στον στόχο που είχε επιλέξει.

Το ισραηλινό Channel 13 μετέδωσε ότι ο Αλ Χαμάμι φέρεται να είπε στους ερευνητές πως είχε επιδιώξει σκόπιμα να προσληφθεί σε αεροπορική εταιρεία που εκτελούσε πτήσεις προς το Τελ Αβίβ. «Έψαξα και έλεγξα ποια εταιρεία πετά προς το Τελ Αβίβ και γι’ αυτό επέλεξα τη Flydubai» φέρεται να δήλωσε. «Προσπάθησα να προσληφθώ σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Είχα σχεδιάσει την επιχείρηση ακόμη και πριν προσληφθώ από την εταιρεία».

Πηγή: Πρώτο Θέμα