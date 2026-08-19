Επιστρέφει η ζέστη: Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας - Τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ημέρες

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά στα παράλια θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο και μέχρι την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει έτσι σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.