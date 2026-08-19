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ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε στα 101 του ο γηραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ - Γλίτωσε οκτώ φορές από εκτέλεση, είχε μείνει στη φυλακή 70 χρόνια

 19.08.2026 - 21:10
Πέθανε στα 101 του ο γηραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ - Γλίτωσε οκτώ φορές από εκτέλεση, είχε μείνει στη φυλακή 70 χρόνια

Ο Φράνσις Κλίφορντ Σμιθ πέθανε στις 25 Ιουνίου πλήρης ημερών, σε ηλικία 101 ετών. Η ζωή του Αμερικανού κρατούμενου θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σύντομη, αν δεν είχε αναβληθεί η εκτέλεσή του οκτώ φορές.

Ήταν μικροκακοποιός με ποινικό μητρώο από τα 13 του που είχε καταδικαστεί το 1950, όταν ήταν 25 ετών, για τη δολοφονία ενός νυχτοφύλακα. Είχε συλληφθεί με άλλο έναν άνδρα που όμως κατέθεσε εναντίον του Σμιθ και έτσι είχε μια μικρότερη ποινή.

Ο ίδιος πάντα διακήρυσσε την αθωότητά του, πόσο μάλλον που μάρτυρες είχαν ανακαλέσει τις αρχικές καταθέσεις τους και που ένα άλλο άτομο είχε παραδεχτεί τη δολοφονία του νυχτοφύλακα. Πολύ πιθανόν, μάλιστα, να μην ήταν καν παρών τη στιγμή του φόνου.

Λόγω των αμφιβολιών αναβαλόταν κάθε φορά η εκτέλεση του Σμιθ, μέχρι το 1954 οπότε η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια.

Αλλά παρ’όλα αυτά, ο Σμιθ πέρασε περίπου 70 χρόνια στις φυλακές, γράφει το BBC. Ήταν ο φυλακισμένος που πέρασε τα περισσότερα χρόνια από κάθε άλλο στις ΗΠΑ.

Μόλις τρεις φορές βρέθηκε για λίγο εκτός της φυλακής. Το 1967 απέδρασε για 12 ημέρες πριν συλληφθεί ξανά, το 1974 πέρασε την παραμονή των Χριστουγέννων σπίτι του για να επιστρέψει στη φυλακή ανήμερα και το 1975 βγήκε με αναστολή αλλά συνελήφθη ξανά μέσα σε 10 μήνες για κατοχή όπλου.

Όταν ήταν στη φυλακή του Όσμπορν στο Κονέκτικατ συνήθιζε να ταΐζει τα πουλιά. «Έκρυβε όσο περισσότερο ψωμί μπορούσε μέσα στα ρούχα του και όλοι κάναν τα στραβά μάτια για αυτό γιατί ήξεραν ότι ήταν για τα πουλιά», έλεγαν όσοι γνώριζαν.

Σε όλο το διάστημα της κράτησής του, ο Σμιθ απέρριψε πολλές προτάσεις για να αποφυλακιστεί με αναστολή, μέχρι το 2020 όταν, στα 95 του πια, αποφυλακίστηκε και έμεινε υπό επιτήρηση σε οίκο για ηλικιωμένους.

Οι ηλικιωμένοι φυλακισμένοι δεν είναι μόνο αμερικανικό φαινόμενο, αν και στις ΗΠΑ, λόγω του αναλογικά μεγάλου πληθυσμού στις φυλακές, είναι οξύτερο από άλλες χώρες.

Έρευνα έχει δείξει μάλιστα ότι από το 1991 ως το 2021 πενταπλασιάστηκαν οι κρατούμενοι άνω των 55 ετών. Εκτιμάται ακόμη ότι ως το 2030 το ένα τρίτο των κρατουμένων θα είναι άνω των 50 ετών.

Για αυτό το διογκούμενο κοινωνικό πρόβλημα οι ειδικοί προτείνουν την απελευθέρωση για λόγους υγείας ή γήρατος ανθρώπων που, εξαιτίας της επιβαρυμένης υγείας τους, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στη σκληρή ζωή των φυλακών. Από την άλλη πλευρά, όμως, σπανίζουν οι δομές που δέχονται ηλικιωμένους πρώην κρατούμενους.

Protothema.gr

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