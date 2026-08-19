Ποινική έρευνα ανοίγουν οι IDF για τον θάνατο της Χιντ Ρατζαμπ - Παραδέχονται μετά από 2,5 χρόνια ότι άνοιξαν πυρ

Για την πολύκροτη αυτή υπόθεση, που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, θα ανοίξει ποινική έρευνα από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Η 5χρονη Παλαιστίνια επέζησε αρχικά της επίθεσης, που έγινε τον Ιανουάριο του 2024, κατά την οποία αρκετά μέλη της οικογένειάς της έχασαν τη ζωή τους.

Μετά την επίθεση, η Χιντ κατάφερε να απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, η οποία διήρκεσε ώρες. Ασθενοφόρο που έστειλε η οργάνωση για να την προσεγγίσει – σε μια κίνηση που συντονίστηκε με τον ισραηλινό στρατό – βομβαρδίστηκε με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο νοσηλευτές.

Οι εκκλήσεις της Χιντ για βοήθεια έληξαν όταν η τηλεφωνική γραμμή διακόπηκε εν μέσω νέων πυροβολισμών. Έρευνα που έγινε αργότερα έδειξε ότι οι Iσραηλινοί στρατιώτες έριξαν 335 σφαίρες κατά του αυτοκινήτου της οικογένειας.

Η σορός του κοριτσιού βρέθηκε 12 ημέρες αργότερα μαζί με εκείνη των συγγενών της, υπενθυμίζει το BBC.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η έρευνα του ειδικού μηχανισμού που έχει συστήσει για την έρευνα υποθέσεων όπως της Χιντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στρατιώτες είχαν πυροβολήσει το αυτοκίνητο καθώς αυτό πλησίαζε τις δυνάμεις των IDF.

Το αυτοκίνητο, κατά τους IDF, «κινείτο σε αντίθετη κατεύθυνση από τη διαδρομή εκκένωσης» που είχε δημοσιοποιήσει ο ισραηλινός στρατός στους κατοίκους της περιοχής.

«Λόγω φερόμενων παραλείψεων στον συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, αποφασίστηκε να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας», λένε.

Οι IDF είχαν δηλώσει αρχικά ότι κανένας από τους στρατιώτες τους δεν βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή που σκοτώθηκε η Χιντ, ωστόσο γρήγορα αυτή η δήλωση αμφισβητήθηκε. Επιπλέον, οι IDF δήλωσαν αργότερα ότι «είχαν διενεργήσει επιδρομές εναντίον τρομοκρατικών στόχων» με δυνάμεις που δραστηριοποιούνταν σε γειτονιές της πόλης της Γάζας, μεταξύ τους του Τελ αλ-Χάουα, όπου βρισκόταν η Χιντ.

Το περιστατικό με τον θάνατο της μικρής Χιντ καταδικάστηκε διεθνώς, ειδικά όταν έγινε γνωστή η ηχογράφηση της συνομιλίας της.

Η ιστορία μεταφέρθηκε σε ταινία με τίτλο «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» η οποία προτάθηκε για Όσκαρ.

Ποιες υποθέσεις κλείνουν

Εκτός από την ποινική έρευνα για τη Χιντ και την οικογένειά της, οι IDF θα διερευνήσουν τον θάνατο 15 Παλαιστινίων τον Μάρτιο του 2025, μεταξύ των οποίων ιατρικό προσωπικό και ένας υπάλληλος του ΟΗΕ, κοντά στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Σε τρεις άλλες υποθέσεις, που αφορούν τον θάνατο επτά υπαλλήλων της World Central Kitchen στο Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ τον Απρίλιο του 2024, καθώς και τεσσάρων υπαλλήλων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε δύο περιστατικά τον Νοέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2024, ο IDF δήλωσε ότι δεν βρήκε λόγους για ποινικές έρευνες.

Ο IDF δέχεται πιέσεις να αποδείξει ότι διεξάγει εσωτερικές έρευνες, προκειμένου να αποτρέψει τη λήψη διεθνών νομικών μέτρων, κυρίως από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στόχος του είναι να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου και ότι επικρατεί ατιμωρησία για τις δυνάμεις του.

Protothema.gr