Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠοινική έρευνα ανοίγουν οι IDF για τον θάνατο της Χιντ Ρατζαμπ - Παραδέχονται μετά από 2,5 χρόνια ότι άνοιξαν πυρ
ΔΙΕΘΝΗ

Ποινική έρευνα ανοίγουν οι IDF για τον θάνατο της Χιντ Ρατζαμπ - Παραδέχονται μετά από 2,5 χρόνια ότι άνοιξαν πυρ

 19.08.2026 - 21:38
Ποινική έρευνα ανοίγουν οι IDF για τον θάνατο της Χιντ Ρατζαμπ - Παραδέχονται μετά από 2,5 χρόνια ότι άνοιξαν πυρ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα -σχεδόν 2,5 χρόνια μετά το γεγονός- ότι άνοιξε πυρ εναντίον ενός οχήματος στο οποίο επέβαιναν η πεντάχρονη Χιντ Ρατζάμπ και έξι μέλη της οικογένειάς της στην πόλη της Γάζας, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Για την πολύκροτη αυτή υπόθεση, που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, θα ανοίξει ποινική έρευνα από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Η 5χρονη Παλαιστίνια επέζησε αρχικά της επίθεσης, που έγινε τον Ιανουάριο του 2024, κατά την οποία αρκετά μέλη της οικογένειάς της έχασαν τη ζωή τους.

Μετά την επίθεση, η Χιντ κατάφερε να απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, η οποία διήρκεσε ώρες. Ασθενοφόρο που έστειλε η οργάνωση για να την προσεγγίσει – σε μια κίνηση που συντονίστηκε με τον ισραηλινό στρατό – βομβαρδίστηκε με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο νοσηλευτές.

Οι εκκλήσεις της Χιντ για βοήθεια έληξαν όταν η τηλεφωνική γραμμή διακόπηκε εν μέσω νέων πυροβολισμών. Έρευνα που έγινε αργότερα έδειξε ότι οι Iσραηλινοί στρατιώτες έριξαν 335 σφαίρες κατά του αυτοκινήτου της οικογένειας.

Η σορός του κοριτσιού βρέθηκε 12 ημέρες αργότερα μαζί με εκείνη των συγγενών της, υπενθυμίζει το BBC.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η έρευνα του ειδικού μηχανισμού που έχει συστήσει για την έρευνα υποθέσεων όπως της Χιντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στρατιώτες είχαν πυροβολήσει το αυτοκίνητο καθώς αυτό πλησίαζε τις δυνάμεις των IDF.

Το αυτοκίνητο, κατά τους IDF, «κινείτο σε αντίθετη κατεύθυνση από τη διαδρομή εκκένωσης» που είχε δημοσιοποιήσει ο ισραηλινός στρατός στους κατοίκους της περιοχής.

«Λόγω φερόμενων παραλείψεων στον συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, αποφασίστηκε να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας», λένε.

Οι IDF είχαν δηλώσει αρχικά ότι κανένας από τους στρατιώτες τους δεν βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή που σκοτώθηκε η Χιντ, ωστόσο γρήγορα αυτή η δήλωση αμφισβητήθηκε. Επιπλέον, οι IDF δήλωσαν αργότερα ότι «είχαν διενεργήσει επιδρομές εναντίον τρομοκρατικών στόχων» με δυνάμεις που δραστηριοποιούνταν σε γειτονιές της πόλης της Γάζας, μεταξύ τους του Τελ αλ-Χάουα, όπου βρισκόταν η Χιντ.

Το περιστατικό με τον θάνατο της μικρής Χιντ καταδικάστηκε διεθνώς, ειδικά όταν έγινε γνωστή η ηχογράφηση της συνομιλίας της.

Η ιστορία μεταφέρθηκε σε ταινία με τίτλο «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» η οποία προτάθηκε για Όσκαρ.

Ποιες υποθέσεις κλείνουν

Εκτός από την ποινική έρευνα για τη Χιντ και την οικογένειά της, οι IDF θα διερευνήσουν τον θάνατο 15 Παλαιστινίων τον Μάρτιο του 2025, μεταξύ των οποίων ιατρικό προσωπικό και ένας υπάλληλος του ΟΗΕ, κοντά στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Σε τρεις άλλες υποθέσεις, που αφορούν τον θάνατο επτά υπαλλήλων της World Central Kitchen στο Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ τον Απρίλιο του 2024, καθώς και τεσσάρων υπαλλήλων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε δύο περιστατικά τον Νοέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2024, ο IDF δήλωσε ότι δεν βρήκε λόγους για ποινικές έρευνες.

Ο IDF δέχεται πιέσεις να αποδείξει ότι διεξάγει εσωτερικές έρευνες, προκειμένου να αποτρέψει τη λήψη διεθνών νομικών μέτρων, κυρίως από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στόχος του είναι να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου και ότι επικρατεί ατιμωρησία για τις δυνάμεις του.

Protothema.gr 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων - Ιδού οι τιμές και ο κατάλογος - Όλες οι πληροφορίες
Αυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»
Συντάξεις: Μεγάλη αλλαγή για όλους - Ποιοι θα δουν αυξήσεις και πόσα
Καταγγελία στη Λάρνακα: Άντρας φέρεται να άρπαξε 5χρονο από ξαπλώστρα σε παραλία
Τραγωδία που συγκλονίζει: Αναμένονται απαντήσεις για τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι
Τα έχετε στο σπίτι; Προσοχή τι αγοράζετε – 80 προϊόντα κρίθηκαν επικίνδυνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε στα 101 του ο γηραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ - Γλίτωσε οκτώ φορές από εκτέλεση, είχε μείνει στη φυλακή 70 χρόνια

 19.08.2026 - 21:10
Επόμενο άρθρο

Πατήστε γκάζι στη μακροζωία και φρενάρετε τη γήρανση - Τι κάνουν 3 λεπτά σπριντ στο σώμα

 19.08.2026 - 22:07
Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

Το πλαίσιο της Συνταξιοδοτικής Μεταρρύθμισης παρουσιάστηκε σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση ως τη μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική αλλαγή στο Συνταξιοδοτικό από το 1980.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

  •  19.08.2026 - 14:09
Αυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»

Αυξημένα μέτρα στην Κύπρο μετά τις αναφορές για πιθανούς στόχους του Ιράν - «Η ΚΔ παραμένει παράγοντας σταθερότητας»

  •  19.08.2026 - 16:04
Συντάξεις: Μεγάλη αλλαγή για όλους - Ποιοι θα δουν αυξήσεις και πόσα

Συντάξεις: Μεγάλη αλλαγή για όλους - Ποιοι θα δουν αυξήσεις και πόσα

  •  19.08.2026 - 15:47
Ανώτατο: «Όχι» στο κατηγορητήριο Μαλτέζου - Έντονος προβληματισμός από την Ισότητα

Ανώτατο: «Όχι» στο κατηγορητήριο Μαλτέζου - Έντονος προβληματισμός από την Ισότητα

  •  19.08.2026 - 19:26
Μακαρίου, κίνητρα και νέες επενδύσεις: Τι αλλάζει στο κέντρο της Λευκωσίας - Οι προτάσεις που έρχονται τον Σεπτέμβριο

Μακαρίου, κίνητρα και νέες επενδύσεις: Τι αλλάζει στο κέντρο της Λευκωσίας - Οι προτάσεις που έρχονται τον Σεπτέμβριο

  •  19.08.2026 - 19:55
ΠΑΣΥΞΕ: «Καταθέστε τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές» - Τι απαντά στις καταγγελίες

ΠΑΣΥΞΕ: «Καταθέστε τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές» - Τι απαντά στις καταγγελίες

  •  19.08.2026 - 17:25
Λήγει τον Σεπτέμβριο το σχέδιο για τις οφειλές - Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν

Λήγει τον Σεπτέμβριο το σχέδιο για τις οφειλές - Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν

  •  19.08.2026 - 17:53
VIDEO - Νταϊάνα Κωνσταντινίδη: «Έχω ένα κενό στην καρδιά μου που ποτέ δεν θα κλείσει» – Η εξομολόγηση στο podcast του Φειδία

VIDEO - Νταϊάνα Κωνσταντινίδη: «Έχω ένα κενό στην καρδιά μου που ποτέ δεν θα κλείσει» – Η εξομολόγηση στο podcast του Φειδία

  •  19.08.2026 - 15:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα