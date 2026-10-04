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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από το Τσέρι στο Μιτσερό: Στους δρόμους οι κάτοικοι για το εργοστάσιο ασφάλτου

 04.10.2026 - 07:39
Από το Τσέρι στο Μιτσερό: Στους δρόμους οι κάτοικοι για το εργοστάσιο ασφάλτου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα κάτοικοι της περιοχής Μιτσερού, αντιδρώντας στις εργασίες για τη μετεγκατάσταση εργοστασίου ασφάλτου.

Η κινητοποίηση της ομάδας πρωτοβουλίας «Κοινότητες εν Δράσει» είναι προγραμματισμένη για τις 10:30 το πρωί, στον δρόμο Αγίου Ιωάννη – Κάτω Μονής και συγκεκριμένα στο σημείο όπου, σύμφωνα με την ομάδα, έχουν ήδη αρχίσει οι σχετικές εργασίες.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν τον άμεσο τερματισμό τους, προτάσσοντας ζητήματα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά των γύρω κοινοτήτων.

Όπως αναφέρει η ομάδα πρωτοβουλίας, πρόκειται για το εργοστάσιο που προηγουμένως βρισκόταν στο Τσέρι και του οποίου η λειτουργία εκεί είχε τερματιστεί.

Στο επίκεντρο της σημερινής κινητοποίησης βρίσκεται, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το αίτημα των κατοίκων για «καθαρό αέρα» και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά της περιοχής.

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