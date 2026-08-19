Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

Σε μήνυμά του, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η μεταρρύθμιση στοχεύει σε περισσότερη δικαιοσύνη, επάρκεια και ασφάλεια για κάθε γενιά, με δύο βασικές αρχές: πιο αξιοπρεπείς συντάξεις σήμερα και ένα βιώσιμο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το αύριο.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως ανέφερε, δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ η μεταρρύθμιση αποσκοπεί και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

«Αυτή η Μεταρρύθμιση γίνεται για εσάς», είναι το μήνυμα που απευθύνει ο Πρόεδρος σε συνταξιούχους, εργαζόμενους, νέους, μητέρες και άτομα με αναπηρία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενέταξε τη Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η συνδυασμένη ενίσχυση της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους.

«Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στο μέλλον, αλλάζουμε την Κύπρο μας», καταλήγει ο Πρόεδρος.