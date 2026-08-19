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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

 19.08.2026 - 14:09
Μήνυμα ΠτΔ: «Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Συνταξιοδοτικό από το 1980»

Το πλαίσιο της Συνταξιοδοτικής Μεταρρύθμισης παρουσιάστηκε σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση ως τη μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική αλλαγή στο Συνταξιοδοτικό από το 1980.

Σε μήνυμά του, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η μεταρρύθμιση στοχεύει σε περισσότερη δικαιοσύνη, επάρκεια και ασφάλεια για κάθε γενιά, με δύο βασικές αρχές: πιο αξιοπρεπείς συντάξεις σήμερα και ένα βιώσιμο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το αύριο.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως ανέφερε, δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ η μεταρρύθμιση αποσκοπεί και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

«Αυτή η Μεταρρύθμιση γίνεται για εσάς», είναι το μήνυμα που απευθύνει ο Πρόεδρος σε συνταξιούχους, εργαζόμενους, νέους, μητέρες και άτομα με αναπηρία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενέταξε τη Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η συνδυασμένη ενίσχυση της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους.

«Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στο μέλλον, αλλάζουμε την Κύπρο μας», καταλήγει ο Πρόεδρος.

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