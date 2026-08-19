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ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Η εξομολόγηση της Καμίλα για τη μάχη του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο - «Δεν μπορούσα να μιλήσω»

 19.08.2026 - 14:24
Βρετανία: Η εξομολόγηση της Καμίλα για τη μάχη του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο - «Δεν μπορούσα να μιλήσω»

Η βασίλισσα της Βρετανίας Καμίλα μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για το πόσο δύσκολο ήταν να μην δημοσιοποιήσει στην αρχή τη διάγνωση με καρκίνο του συζύγου της βασιλιά Καρόλου.

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ αποκάλυψε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο Βρετανός μονάρχης υποβάλλεται σε θεραπεία για μορφή καρκίνου, η οποία δεν αποκαλύφθηκε. Ακόμη λαμβάνει θεραπεία, αλλά τον Δεκέμβριο δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε και ότι θα περιοριζόταν η θεραπεία του.

Μια εβδομάδα προτού το παλάτι κάνει την ανακοίνωση, η Καμίλα επισκέφθηκε ένα κέντρο υποστήριξης για τον καρκίνο Maggie's σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για λογαριασμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης, η βασίλισσα δήλωσε πόσο δύσκολο ήταν να μην μιλήσει για την ασθένεια του συζύγου της.

"Παραλίγο να πω κάτι αλλά, ξέρετε, αισθανόμουν ότι δεν ήταν η ώρα να το κάνω, κοιτούσα όλους όσοι υπέφεραν και όλους τους συγγενείς και πιστεύω ότι με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέρη".

"Απλώς επιθυμούσα διακαώς να το αφήσω να βγει από μέσα μου, αλλά προφανώς δεν μπορούσα".

Στο βίντεο που γυρίστηκε με αφορμή την 30η επέτειο λειτουργίας της Maggie's, η Καμίλα μιλάει ακόμη για την φροντίδα που παρείχε στον "καημένο τον σύζυγό" της και για το πόσο αποφασισμένος ήταν να συνεχίσει να δουλεύει.

"Κοιτάξτε τον σύζυγό μου, τίποτα δεν τον σταμάτησε", συνέχισε. "Απλώς είπε, αυτός είναι ο δικός μου ο τρόπος για να το αντιμετωπίσω".

Σύμφωνα με τη Maggie's, η αποκάλυψη ότι ο Κάρολος και η νύφη του Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο και η προθυμία τους να μιλήσουν δημοσίως για το πως αντιμετωπίζουν την ασθένεια είχε τεράστια θετική επίδραση σε άλλους που υποφέρουν επίσης.

"Η ανοιχτή στάση του βασιλιά σχετικά με τη διάγνωσή του αναμφισβήτητα βοήθησε άλλους να είναι και οι ίδιοι πιο ανοιχτοί και το να ακούνε τώρα την απολύτως κατανοητή και φυσική αντίδραση της Βασίλισσας ως συζύγου δείχνει γιατί είναι τόσο σημαντικό η οικογένεια και οι φίλοι να λαμβάνουν επίσης την υποστήριξη που χρειάζονται", σημείωσε η Λι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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