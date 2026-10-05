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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πράματα και θαύματα» σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Αλλοδαποί σύνδεσαν παράνομα ρεύμα και νερό - Απειλούν και τρομοκρατούν τους ένοικους - VIDEO

 05.10.2026 - 12:26
«Πράματα και θαύματα» σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Αλλοδαποί σύνδεσαν παράνομα ρεύμα και νερό - Απειλούν και τρομοκρατούν τους ένοικους - VIDEO

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, με τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής να κάνει λόγο για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, απειλές, αυθαίρετες κατασκευές, αλλά και πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Το ζήτημα της επικινδυνότητας του κτηρίου βρέθηκε αρχικά στο επίκεντρο, μετά τις επιστολές που έλαβαν οι ιδιοκτήτες από τον ΕΟΑ. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της πολυκατοικίας, Μάριος Φωτίου στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και κάτι», οι ιδιοκτήτες προχώρησαν άμεσα στον διορισμό πολιτικού μηχανικού και σε εργαστηριακούς ελέγχους, αναμένοντας την έκθεση για τα αποτελέσματα.

«Σε ότι αφορά το κτήριο φαίνεται ότι είναι καλό όμως ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, ομάδα περίπου 4-5 ατόμων έχει καταλάβει περίπου 30 διαμερίσματα, τα οποία, όπως καταγγέλλει, ενοικιάζονται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση των πραγματικών ιδιοκτητών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «προβαίνουν σε κλοπή ρεύματος και νερού τα οποία διοχετεύουν από υποστατικά τα οποία τους χρεώνουν».

«Καλέσαμε την Αρχή Ηλεκτρισμού, ήταν οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν άμεσα, έκοψαν όλες τις συνδέσεις πάνω στους κεντρικούς μετρητές και διέγνωσαν πρόβλημα σοβαρής ασφάλειας για τους ενοίκους σε ότι αφορά τις καλωδιώσεις από διαμερίσματα σε διαμερίσματα, τα οποία σύρματα είναι εκτεθειμένα με πρόχειρες συνδέσεις», είπε.

«Την περασμένη Δευτέρα προχωρήσαμε με συνεργεία, αφαιρέσαμε όλες τις παράνομες συνδέσεις δυστυχώς αυτή ομάδα των γκάνγκστερ ξαναέστησαν όλο το παράνομο δίκτυο», ανέφερε.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι στη συνέχεια δέχθηκε απειλητικά τηλεφωνήματα.

Όπως υποστηρίζει, οι προσπάθειες απομάκρυνσης των παράνομων συνδέσεων συνεχίστηκαν, ωστόσο αυτές επανατοποθετούνταν.

«Δοκιμάσαμε τα αφαιρέσαμε πάλι την Τρίτη και την Τετάρτη τη νύχτα όταν τα ξαναέστησαν ούρλιαζαν και τρομοκρατούσαν τους ενοίκους. Πήρα εκ νέου τηλεφωνήματα από τον “αρχηγό” της ομάδας και με προειδοποίησε να μην ξανακουμπήσουμε τα καλώδια τους και τα νερά», είπε συγκεκριμένα.

«Εφόσον εμείς δεν μπορούμε να ρισκάρουμε και τη ζωή μας κάναμε καταγγελία στην αστυνομία, ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο οι αρχές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», είπε.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής αναφέρθηκε και σε χώρους του πρώτου ορόφου, οι οποίοι, όπως καταγγέλλει, έχουν μετατραπεί σε χώρο φύλαξης παιδιών.

«Μεταξύ άλλων, έχουν κλείσει εσωτερικούς χώρους σε διαδρόμους του πρώτου ορόφου τα λεγόμενα μεζανίν τα οποία έχουν μετατρέψει σε χώρο φύλαξης παιδιών οπόταν πρέπει να επέμβει και το Γραφείο Ευημερίας να ελέγξει με ποιες συνθήκες έχουν κτίσει αυτή την επιχείρηση».

Την ίδια ώρα, ο κ. Φωτίου κάνει λόγο για πληροφορίες περί εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, υποστηρίζοντας πως χρειάζονται αποφασιστικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Πρέπει άμεσα το Τμήμα Μετανάστευσης να προβεί σε συλλήψεις και απελάσεις δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξαρθρωθεί αυτή η εγκληματικότητα».

«Μας απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, επανέλαβε πως το συγκεκριμένο συγκρότημα αποτελεί εδώ και χρόνια ζήτημα που απασχολεί και προβληματίζει τόσο τους δημότες της Λάρνακας όσο και τις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι»:

 

 

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