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ΔΙΕΘΝΗ

Γονείς νεκρού ομήρου της Χαμάς απέκτησαν μωρό με ωάρια που είχαν καταψύξει πριν από 25 χρόνια

 05.10.2026 - 11:13
Γονείς νεκρού ομήρου της Χαμάς απέκτησαν μωρό με ωάρια που είχαν καταψύξει πριν από 25 χρόνια

Ένα «θαύμα» ζουν οι γονείς ενός Ισραηλινού ομήρου, που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς, λίγες ημέρες πριν από την 3η μαύρη επέτειο.

Οι γονείς του 25χρονου Άλμογκ Σαρούσι (Almog Sarusi) απέκτησαν ένα αγοράκι μέσω παρένθετης μητέρας, χρησιμοποιώντας ωάρια που είχαν καταψυχθεί πριν από 25 χρόνια.

Το μωρό γεννήθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, προσφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής τραγωδίας από την απώλεια του γιου τους.

«Θεϊκή παρέμβαση»

Ο μικρός Lavi γεννήθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την τρίτη επέτειο της πιο σκοτεινής ημέρας του Ισραήλ, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς απήγαγαν τον 26χρονο αδελφό του από το μουσικό φεστιβάλ Nova.

Οι χαροκαμένοι και απαρηγόρητοι γονείς του Άλμογκ, Νίρα και Γιγκάλ, καλωσόρισαν στη ζωή τους το μωρό τους, ένα υγιέστατο αγοράκι, κάτι που οι ίδιοι χαρακτήρισαν ως «θεϊκή παρέμβαση».

Ο Γιγκάλ Σαρούσι θρηνεί στην κηδεία του γιου του, Άλμογκ Σαρούσι, σε νεκροταφείο στη Ραανάνα του Ισραήλ, Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2024 / AP Photo/Ariel Schalit

«Είναι ένα πραγματικό θαύμα», δήλωσε ο Γιγκάλ στη New York Post, προσθέτοντας ότι «όπως η ζωή του γιου του Άλμογκ κόπηκε βάναυσα, νέα ζωή μπορεί να αναδυθεί με θαυματουργό τρόπο ως απόδειξη ότι το κακό δεν θα νικήσει».

«Όλα είναι από τον Θεό», δήλωσε ο 60χρονος πατέρας.

Πώς αποφάσισαν να αποκτήσουν μωρό

Η ελπίδα που κρατούσε η οικογένεια Σαρούσι για 331 βασανιστικές ημέρες ότι ο «ήρωας» γιος τους θα επέστρεφε ζωντανός στο σπίτι, γκρεμίστηκε όταν η Χαμάς εκτέλεσε τον Άλμογκ και άλλους πέντε ομήρους, 11 μήνες μετά την αιχμαλωσία τους σε ένα τούνελ στη Ράφα, τον Αύγουστο του 2024, μόλις λίγες στιγμές προτού οι δυνάμεις του IDF πλησιάσουν για τη διάσωσή τους.

Ενώ θρηνούσαν τον γιο τους -το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά τους-, οι Σαρούσι θυμήθηκαν ωάρια που είχαν καταψυχθεί περίπου 25 χρόνια νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας ιατρικής διαδικασίας. Έτσι, με την ευχή των υπόλοιπων παιδιών τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

Ωστόσο, το ζευγάρι κράτησε αυτή την προσπάθεια μυστική. «Δεν μιλούσαμε γι' αυτό επειδή δεν ξέραμε αν θα πετύχαινε», δήλωσε ο Γιγκάλ, σημειώνοντας ότι πέρασαν μερικούς αποτυχημένους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης. «Αλλά είναι 100% παιδί μας», τόνισε.

«Ανάμεσα σε αλλαγές πάνας και νυχτερινά ταΐσματα, το να ξεκινάς από την αρχή στα 58 και τα 60 σου χρόνια δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ανεκτίμητο», λένε οι πανευτυχείς γονείς.

Το όνομα Lavi σημαίνει «λιοντάρι» στα εβραϊκά, και αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτό το παιδί-θαύμα για την οικογένεια Σαρούσι.

«Είναι το μέλλον του Ισραήλ», είπε ο 60χρονος πατέρας. «Θέλω όλο το Ισραήλ να αγαπήσει αυτό το παιδί», δήλωσε ο Γιγκάλ, ο οποίος σημείωσε ότι ο μικρός Λαβί μοιάζει στον μεγαλύτερο αδελφό του.

Πηγή: iefimerida.gr

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