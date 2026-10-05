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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Περιμένοντας τον Αβέρωφ - Σε αναζήτηση ισορροπιών η Πινδάρου μετά το Πολιτικό Γραφείο

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 05.10.2026 - 13:50
ΔΗΣΥ: Περιμένοντας τον Αβέρωφ - Σε αναζήτηση ισορροπιών η Πινδάρου μετά το Πολιτικό Γραφείο

Σε αναζήτηση ισορροπιών, βρίσκεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, την ώρα που στο εσωτερικό του κόμματος συνεχίζεται η συζήτηση για τις Προεδρικές του 2028.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους και να αποφύγει μια νέα περίοδο έντασης. Το μήνυμα που εκπέμπεται από στελέχη της παράταξης, είναι ότι δεν χρειάζεται άλλη αναστάτωση και ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει μέσα από τις κομματικές διαδικασίες.

Στο επίκεντρο παραμένει ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028. Αυτό που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί σε σχέση με την εσωκομματική διαδικασία του ΔΗΣΥ και κατά πόσο θα διεκδικήσει το χρίσμα μέσα από αυτήν.

Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το θέμα, σημειώνοντας ότι όταν έρθει η ώρα των διαδικασιών θα τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό στην Πινδάρου.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος δήλωσε στο Omega, ότι η απόφαση για το τι θα πράξει ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι δικαίωμά του και έχει ζητήσει να υπάρξει ακόμη λίγη υπομονή.

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ προχωρεί με τον σχεδιασμό της εσωκομματικής διαδικασίας. Στο Πολιτικό Γραφείο συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα, με την υποβολή υποψηφιοτήτων και την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση να αποτελούν τα επόμενα σημαντικά βήματα.

Και ο Γιώργος Παμπορίδης στην εξίσωση

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, έχει δηλώσει από τον περασμένο Ιούλιο ότι ενδιαφέρεται να διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος για τις Προεδρικές του 2028. Την πρόθεσή του αυτή επανέλαβε και ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου.

Παρά την τοποθέτησή του, το τελικό σκηνικό των υποψηφιοτήτων, δεν έχει ακόμη κλείσει. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν ποιοι, θα καταθέσουν τελικά υποψηφιότητα και με ποιους όρους.

Η παρουσία του Γιώργου Παμπορίδη προσθέτει ένα ακόμη δεδομένο στην εσωκομματική συζήτηση, η οποία ήδη έχει ανοίξει μετά την εξαγγελία Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Να χαμηλώσουν οι τόνοι»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στελέχη του ΔΗΣΥ επιχειρούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος, έχει ζητήσει να σταματήσει η αναστάτωση, να γίνει αυτοκριτική και να υπάρξουν συναντήσεις με όλους τους υποψηφίους. Η θέση που εκφράζεται είναι ότι το κόμμα πρέπει να συζητήσει χωρίς νέες αντιπαραθέσεις και να προχωρήσει ενωμένο.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Μιχάλης Σοφοκλέους, ο οποίος εξέφρασε την προσδοκία ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, δεν θα κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που ο ίδιος υπέστη το 2023.

Οι αναφορές στο 2023 επανέρχονται έτσι στη συζήτηση, την ώρα που η ηγεσία επιχειρεί να μην επιτρέψει να μεταφερθεί ξανά εκεί, η εσωκομματική αντιπαράθεση.

Η βάση των 50.000 μελών

Σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία, είναι και η κομματική βάση. Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΔΗΣΥ, υπολογίζονται σήμερα περίπου στις 50.000.

Αυτή η βάση, θα κληθεί να αποφασίσει για τον υποψήφιο της παράταξης, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως έχει σχεδιαστεί.

Για την ώρα πάντως, η Πινδάρου περιμένει να ξεκαθαρίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου τη στάση του, απέναντι στην εσωκομματική διαδικασία, ενώ την ίδια στιγμή εξελίσσονται οι διεργασίες και γύρω από τις υπόλοιπες υποψηφιότητες.

Το ζητούμενο για την ηγεσία είναι να πέσουν οι τόνοι, να αποφευχθούν νέες αντιπαραθέσεις και η διαδικασία να προχωρήσει μέσα στους κανόνες του κόμματος.

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