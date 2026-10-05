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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεμεσός: Ξέφυγε η κατάσταση - Χτύπησαν άγρια διανομέα στη μέση του δρόμου - Δείτε βίντεο

 05.10.2026 - 13:44
Λεμεσός: Ξέφυγε η κατάσταση - Χτύπησαν άγρια διανομέα στη μέση του δρόμου - Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή διανομέα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου 2026, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το υλικό που εξασφάλισε το RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:45, την ώρα που τα οχήματα βρίσκονταν ακινητοποιημένα στα φώτα τροχαίας.

Το βίντεο ξεκινά με τον διανομέα να βρίσκεται δίπλα στο πεσμένο ποδήλατό του και τον εξοπλισμό διανομής, ενώ ένα μαύρο BMW X3 είναι σταματημένο δίπλα του.

Ακολουθεί έντονη σωματική αντιπαράθεση δίπλα στο όχημα, η οποία συνεχίζεται πάνω στη γειτονική υπερυψωμένη νησίδα κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνονται χτυπήματα και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να εμπλέκεται και δεύτερο πρόσωπο.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο διανομέας φαίνεται να κρατείται από το πάνω μέρος του σώματος και την περιοχή του λαιμού. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη συγκεκριμένη κίνηση ως «κεφαλοκλείδωμα».

Σύμφωνα με μαρτυρία στο RoadReportCY, το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε λίγες στιγμές πριν από την έναρξη της καταγραφής.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι, ενώ ο διανομέας κινούνταν με το ποδήλατό του ανάμεσα στα ακινητοποιημένα οχήματα, άτομο που βρισκόταν στο BMW φέρεται να άπλωσε το χέρι του από το παράθυρο, να τον άρπαξε από την τσάντα διανομής και να τον τράβηξε από το ποδήλατο.

«Ένας από αυτούς άπλωσε το χέρι από το παράθυρο, άρπαξε τον διανομέα από την τσάντα του και τον έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια βγήκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να τον χτυπούν».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον των αρμόδιων αρχών για διερεύνηση και για οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες κριθούν απαραίτητες.

Σε επικοινωνία του ThemaOnline με την Αστυνομία, σημειώθηκε πως δεν υπάρχει καταγγελία ενώπιον της, ωστόσο, θα διερευνήσει το περιστατικό.

 

 

 

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