Συνεχίστηκε η διαδικασία στο Ανώτατο για Μιτσερό - Eπιφυλάχθηκε η απόφαση

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, κάτοικοι και εκπρόσωποι των κοινοτήτων πραγματοποίησαν εκ νέου συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την αναστολή των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, στην οποία ήταν παρόντες εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Μαλούντας, Αρεδιού, Αγίου Ιωάννη, Κάτω Μονής, Ορούντας και Μενοίκου, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Αντώνης, Λιάτσος, ζήτησε από τους συνήγορους των δύο πλευρών να τοποθετηθούν συνοπτικά επί των γραπτών αγορεύσεων που είχαν ήδη υποβάλει στο σώμα.

Σημειωτέον ότι οι εργασίες στον χώρο έχουν ήδη ξεκινήσει, γεγονός που αποτελεί, σύμφωνα με τις κοινότητες, έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ζητούν την άμεση παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, ενώ χθες Κυριακή, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον δρόμο Αγίου Ιωάννη – Κάτω Μονής, στο σημείο όπου έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε τον Φεβρουάριο του 2026 προσφυγή των οκτώ κοινοτήτων εναντίον της Δημοκρατίας, με την οποία επιδιωκόταν η ακύρωση της πολεοδομικής άδειας για μετεγκατάσταση μονάδας ασφαλτικού από την οικιστική περιοχή Δαλίου σε χώρο πλησίον της κοινότητας Μιτσερού, ενώ τον Ιούνιο του 2026 απορρίφθηκε και η ενδιάμεση αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της πολεοδομικής άδειας μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της έφεσης.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, το δικαστήριο είχε κρίνει ότι δεν αποδείχθηκε έκδηλη παρανομία ή μη αναστρέψιμη βλάβη που να δικαιολογεί την αναστολή, με τις κοινότητες να προσφεύγουν κατά των αποφάσεων.

Εκ μέρους των αιτητών, η δικηγόρος των οκτώ κοινοτήτων, Νατάσα Ιακώβου, έκανε λόγο για ανασφάλεια δικαίου, προσθέτοντας πως προκύπτει «ανεπίτρεπτη» διαφοροποίηση από την πάγια κυπριακή νομολογία και παράκαμψη του ευρωπαϊκού δικαίου, των αρχών και της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ, ενώ πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώματος ενδιάμεσης προστασίας και το δικαίωμα σε υγιές περιβάλλον για 5.000 πολίτες της ΚΔ.

«Ενώ ζητάμε έννομη προστασία, το Εφετείο μας λέει ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε τον κίνδυνο από τη λειτουργία του εργοστασίου», σημείωσε σχετικά.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Δημοκρατίας αναγνώρισαν ότι έχει διαμορφωθεί ένα δύσκολο δικονομικό πεδίο.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι η πλευρά των αιτητών έκανε γενική αναφορά σε αρχές, αποφάσεις και δημόσιο συμφέρον, δεν εξήγησε όμως πού ακριβώς εντοπίζεται η αντίφαση μεταξύ της αίτησης και της πρωτόδικης απόφασης.

Εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για το κατά πόσο οι αιτητές επιθυμούν σύντομη εκδίκαση της υπόθεσης και τελική έκδοση απόφασης.

Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, ο κ. Λιάτσος είπε ότι η απόφαση του Δικαστηρίου επιφυλάσσεται το συντομότερο δυνατό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ