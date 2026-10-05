Θάνατος 3χρονου στην Πάφο - Ζήτησε επιείκεια από το Δικαστήριο ο πατέρας, πότε συνεχίζεται η υπόθεση

Η υπόθεση ήταν ορισμένη σήμερα για σκοπούς αγόρευσης και μετριασμού της ποινής. Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ζήτησε αναβολή για αύριο, Τρίτη προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων τα οποία θα συνοδεύουν τη γραπτή αγόρευση μετριασμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, η υπεράσπιση προτίθεται να καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου γραπτή αγόρευση, στην οποία θα παρατίθενται παράγοντες και λόγοι που, όπως θα υποστηριχθεί, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε το Δικαστήριο να επιδείξει επιείκεια και να επιβάλει στον κατηγορούμενο την ελάχιστη προβλεπόμενη ποινή.

Για την υποστήριξη των όσων θα αναφέρονται στη γραπτή αγόρευση, η υπεράσπιση επιθυμεί να προσκομίσει σειρά εγγράφων και άλλων σχετικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, λόγω της διαφοράς ώρας με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και του Σαββατοκύριακου, δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί εγκαίρως ένα έγγραφο από τον χώρο εργασίας του 37χρονου, το οποίο αφορά την επαγγελματική του ικανότητα και άλλα σχετικά ζητήματα.

Ως εκ τούτου, ζητήθηκε όπως η υπόθεση αναβληθεί για μία ημέρα, ώστε να προσκομιστεί και το συγκεκριμένο έγγραφο και να συμπεριληφθεί στο υλικό που θα υποστηρίζει τη γραπτή αγόρευση της υπεράσπισης.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο, ενώ σε αυτό δεν έφερε ένσταση η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Χρύσω Περγαντή. Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για αύριο, Τρίτη, στις 10:30 το πρωί.

Κατά τη διαδικασία την Τρίτη αναμένεται αρχικά να παρατεθούν προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου τα γεγονότα της υπόθεσης από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Χρύσω Περγαντή. Ακολούθως, ο συνήγορος υπεράσπισης αναμένεται να καταθέσει τη γραπτή αγόρευση μετριασμού, η οποία θα περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία και επιχειρήματα, ενώ στη συνέχεια θα τοποθετηθεί και προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ο 37χρονος έχει ήδη απαντήσει παραδοχή στην κατηγορία που αντιμετωπίζει, η οποία αφορά πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιου του λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων, από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο.

Το Δικαστήριο έχει αποφασίσει όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει ελεύθερος με τους ίδιους όρους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ