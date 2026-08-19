Πατέρας και γιος βρήκαν δόντι 3,6 εκατ. ετών από τον μεγαλύτερο καρχαρία που έζησε ποτέ

Ο 42χρονος Μάικλ Μπάουερς, από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και ο 11χρονος Μπο έκαναν την περασμένη Τρίτη τη βόλτα τους στο Sea Isle City, μια μικρή κωμόπολη στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν έπεσαν πάνω σε ένα περίεργο εύρημα.

«Πάντα φαίνεται να βρίσκω περίεργα πράγματα μέσα στο νερό», είπε ο Μπάουερς στο NJ.com. «Δεν θα μπορούσα ποτέ, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια, να φανταστώ ότι θα βρίσκαμε κάτι τέτοιο και είναι περιττό να πω ότι και εγώ και ο γιος μου μείναμε άφωνοι».

Οι δυο τους περπατούσαν πάνω σε έναν κυματοθραύστη όταν εντόπισαν αυτό που αποδείχθηκε ότι ήταν δόντι μέσα σε ένα στενό άνοιγμα.

Ο Μπάουερς δεν μπορούσε να περάσει το χέρι του μέσα από τη σχισμή για να βγάλει το παλιό απολιθωμένο δόντι. Ο γιος του, όμως, κατάφερε να το πιάσει και να το τραβήξει έξω.

Το δόντι του μεγαλόδοντα

Αυθεντικό απολίθωμα

Πατέρας και γιος κατάλαβαν σχεδόν αμέσως ότι αυτό που κρατούσαν στα χέρια τους δε μπορεί να ήταν κάτι συνηθισμένο και πήγαν το εύρημά τους σε ένα ερευνητικό κέντρο. Επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι το δόντι ήταν πράγματι αυθεντικό απολίθωμα και ανήκε σε μεγαλόδοντα, ένα τρομακτικό είδος καρχαρία που μπορούσε να φτάσει σε μήκος ακόμα και τα 18 μέτρα, ενώ έχει εξαφανιστεί εδώ και περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τη διευθύντρια ερευνών του Cape May Whale Watch and Research Center, Μελίσα Λαουρίνο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο δόντι ήρθε στην περιοχή μαζί με άμμο που μεταφέρθηκε από τον βυθό κατά τη διάρκεια έργου εμπλουτισμού της παραλίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Σώμα Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ στο Sea Isle City τον Ιούλιο.

«Αν η άμμος προερχόταν από μερικά μίλια μακριά από την ακτή, είναι πολύ πιθανό το δόντι να ήρθε μαζί της», εξήγησε η Λαουρίνο στο NJ.com. «Είναι ένα εύρημα που γίνεται μία φορά στη ζωή και η οικογένεια Μπάουερς θα το κρατήσει ως πολύτιμο ενθύμιο για πάντα».

ΠΗΓΗ: Έθνος