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ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν ρίχνει στη μάχη και τις γυναίκες: Δείτε βίντεο από την εκπαίδευση εθελοντριών στην Τεχεράνη

 05.10.2026 - 12:12
Το Ιράν ρίχνει στη μάχη και τις γυναίκες: Δείτε βίντεο από την εκπαίδευση εθελοντριών στην Τεχεράνη

Εκπαίδευση στα όπλα σε κέντρο που έχει δημιουργηθεί στην πλατεία Ιμάμ Χουσεΐν, στο κέντρο της Τεχεράνης έλαβαν εθελόντριες Ιρανές καθώς η ένταση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ παραμένει στο κόκκινο.

Στα πλάνα που κατέγραψε το Reuters φαίνονται μαυροντυμένες γυναίκες με χιτζάμπ να ενημερώνονται από αξιωματικούς του στρατού και εκπαιδευτές πριν να πάρου στα χέρια τους όπλα και πιστόλια.

Πρόκειται για άλλο ένα κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης πολιτών στην πλατεία Χαφτ-ε Τιρ, στο πλαίσιο προγράμματος που αποσκοπεί στην προετοιμασία των πολιτών για την υπεράσπιση της χώρας σε περίπτωση πιθανής χερσαίας επίθεσης από αμερικανικές ή ισραηλινές δυνάμεις

 

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν έχουν δηλώσει ότι οι εθελοντές πολίτες θα λάβουν βασική στρατιωτική εκπαίδευση προτού τους προσφερθούν πιο προχωρημένα μαθήματα - με γυναίκες και άνδρες, πάντως, να συμμετέχουν ξεχωριστά στην εκπαίδευση.

Τα δημοσιεύματα σχετικά με το πρόγραμμα αναφέρουν ότι οι γυναίκες εκπαιδεύονται τρεις ημέρες την εβδομάδα, με κάθε «μάθημα» να διαρκεί περίπου τρεις ώρες, ενώ οι άνδρες υποβάλλονται σε μεγαλύτερης διάρκειας εκπαιδευτικές συνεδρίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και άλλες ασκήσεις προετοιμασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Η 45χρονη Ραχελέχ Γκαντίρι, δήλωσε ότι το να μάθει πώς να υπερασπίζεται την οικογένεια και τη γειτονιά της σε περίπτωση πολέμου θα τη βοηθούσε να μετριάσει τους φόβους της.

Τον Σεπτέμβριο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκέντρωση που διοργανώθηκε από την κυβέρνηση στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Janfada-ye Iran», μέσω της οποίας στους εθελοντές προσφέρθηκε περιορισμένη στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

 

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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