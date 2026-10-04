Μαζωνάκης: Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή - Τι είπε για πλασμαφαίρεση και επικοινωνία με τους γιατρούς

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μάρτυρας αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνάντηση γνωριμίας που είχε με τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ο ίδιος έθεσε ως προαπαιτούμενο για τις δικές του θεραπείες την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Όπως περιέγραψε ο υπνοθεραπευτής η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό, όπου ήταν παρόντες ένας επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων με τον οποίο θα συνεργαζόταν ο τραγουδιστής και η καλλιτεχνική μάνατζερ, η οποία είχε μεσολαβήσει για τη γνωριμία.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε», κατέθεσε ο κ.Κομιανός. Στη συνέχεια τον ρώτησε εάν έχει κάνει προσπάθειες για αποτοξίνωση και τότε αναφέρθηκε για πρώτη φορά το όνομα της 56χρονης ιατρού.

«Μου ανέφερε ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπείες στο Κολωνάκι στο ιατρείο της κυρίας Γ… Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι την κα Γ… και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησα και της είπα ότι ο Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί και τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουνε. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως», ανέφερε ο κ.Κομιανός.

«Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά»

Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε ο μάρτυρας, ο τραγουδιστής άρχισε να μιλά για προσωπικά του θέματα. Συμφώνησαν οι δυο τους να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 17.00 στην Κηφισιά, για να συνεχίσουν τη συζήτηση που είχαν.



«Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο συνέχισα να τον ρωτάω πράγματα για τη ζωή του. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Μου είπε πάρα πολλά για την προσωπική του ζωή. Κάποια στιγμή επειδή ήξερα τον περίμεναν οι υπόλοιποι κάτω του πρότεινα να βρεθούμε την Τετάρτη στις 17.00 για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Του έστειλα σε μήνυμα το ραντεβού με τη διεύθυνση και την ώρα και τότε με χαιρέτησε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει στην ιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουνε και εγώ πως θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινωνήσαμε ποτέ ξανά», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του ο κ. Κομιανός.



Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τις συνομιλίες που είχε με την 56χρονη ιατρό.

«Με την κα Γ… ξαναμίλησα το βράδυ της Δευτέρας. Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη ημέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας του με το Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι, θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση του και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε», φέρεται να κατέθεσε.

Τι είπε για την πλασμαφαίρεση

Η επικοινωνία του υπνοθεραπευτή με την ιατρό συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα.

«Την Τρίτη το βράδυ μίλησα ξανά με την κα Γ… μετά το ραντεβού τους. Μου είπε πως πήγε ο Μαζωνάκης και πως θα πήγαινε και την επόμενη μέρα για την πλασμαφαίρεση. Της είπα πως στις 17.00 την Τετάρτη έχουμε και μαζί ραντεβού και μου είπε πως προλαβαίνουμε. Μου είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού μας μετά την πλασμαφαίρεση. Δεν μου είπε τίποτα για την κατάστασή του. Νομίζω ότι μου ανέφερε πως την Τρίτη έκανε ο Μαζωνάκης υδροθεραπεία, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Για την υπόθεση Μαζωνάκη δεν είπαμε κάτι άλλο την Τρίτη. Την Τετάρτη στις 10:30 το πρωί πήγα στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ για την υπνοθεραπεία. Τηλεφώνησα γύρω στη 12:50 στην κα Γ…για να δω εάν πήγε ο Μαζωνάκης. Μου είπε ότι δεν είχε πάει ακόμη και της ζήτησα να μου στείλει ένα μήνυμα για το αν τηρείται το πρόγραμμα για να ξέρω και εγώ εάν θα είναι στην ώρα του σε εμένα. Μου έλεγε ότι «θα προλάβουμε».



Όπως κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής, το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου και ενώ ο Γ. Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, η 56χρονη ιατρός τον ενημέρωσε πως όλα βαίνουν καλώς και του έστειλε τη φωτογραφία με τον τραγουδιστή να έχει συνδεθεί με το μηχάνημα, κάτι που όπως ισχυρίζεται, του κακοφάνηκε.

«Εγώ κοιμήθηκα για λίγο και όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου είδα ένα μήνυμα SMS «όλα καλά» στο οποίο αντέδρασα με καρδιά. Έλαβα και ένα μήνυμα ΜMS με μία φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», κατέθεσε ο κ.Κομιανός.



Όμως στη συνέχεια περί τις 16.50, λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γ.Μαζωνάκη, όπως υποστηρίζει ο υπνοθεραπευτής, ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής έχει παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

Τα μηνύματα με τους γιατρούς

«Στις 16.50 έστειλα ένα μήνυμα «εντάξει ο Γιώργος;» και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η κα Γ… ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του, ότι μιλούσε παράλογα και μήπως είχε πάρει ουσίες. Τη ρώτησα, γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου. Στη γιατρό έστειλα ένα SMS όπου της ανέφερα ότι τη Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είπε ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά έριξαν την πίεση.

Μου απάντησε με μήνυμα ότι «ναι, συμβαίνει». Της έστειλα μήνυμα και της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουν και της είπα ότι αν χρειαζόταν θα πήγαινα και εγώ νομίζοντας ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Θυμάμαι ότι ήταν 18.00 όταν ήρθε ειδοποίηση στο κινητό μου από μία ιστοσελίδα ότι ο Μαζωνάκης πέθανε στο ΕΛΠΙΣ. Σοκαρίστηκα. Τότε της έστειλα μήνυμα και την ρώτησα εάν το έμαθε και μου απάντησε «ναι μόλις». Της έστειλα μήνυμα στο οποίο της έλεγα τι κακό συνέβη και τι μας βρήκε, γιατί ένιωθα άσχημα γιατί ουσιαστικά εγώ τους έφερα σε επαφή. Της έστειλα και αργότερα ένα μήνυμα που της έλεγε «ρε, τι σε βρήκε» και αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας της έστειλα πως λυπάμαι γι’ αυτά που περνάνε και πως είμαι εδώ αν τυχόν με χρειαζόντουσαν. Η ιατρός είναι γενικά ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δε μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης», περιέγραψε ο κ.Κομιανός.



Ο κ.Κομιανός υποστήριξε ότι υπήρχαν ενδοιασμοί από τον Γ.Μαζωνάκη για το κόστος της θεραπείας πλασμαφαίρεσης που έφτανε τις 6 χιλιάδες ευρώ και ότι παρότι αρχικά είχε συμφωνήσει με την ιατρό, στη συνέχεια δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση. «Στο τηλέφωνο της Δευτέρας ο Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, η ιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμα του Μαζωνάκη ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα θα έρθω για υδροθεραπεία». Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός όπως μου είχε πει η κα Γ… Εγώ δεν θα έπαιρνα κάποια προμήθεια από όποια θεραπεία θα έκανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο της», υποστήριξε.



Ο κ.Κομιανός επέμεινε ότι δεν είχε θέσει ως προαπαιτούμενο τις θεραπείες της ιατρού για να αναλάβει να κάνει υπνοθεραπείες με τον Γ.Μαζωνάκη.

«Δεν έχω προτείνει σε κάποιον άλλον να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Μου είχε παρουσιάσει τη θεραπεία όμως σαν μία αποτοξίνωση. Αυτή ήταν και η λογική βάση της οποίας θα τον Μαζωνάκης στη θεραπεία αυτή. Εγώ δεν έθεσα ποτέ την πραγματοποίηση της θεραπείας αυτής ως προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε μαζί και σε θεραπεία», φέρεται να κατέθεσε.